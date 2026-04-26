DINAMO - RAPID 3-1. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a făcut iureș după înfrângerea formației sale.

Gâlcă nu și-a menajat deloc jucătorii și s-a arătat extrem de dezamăgit de atitudinea acestora și de faptul că nu au respectat planul tactic.

DINAMO - RAPID 3-1 . Constantin Gâlcă: „O umilință!”

„O umilință, o rușine! Nu poți să lucrezi atâtea luni… parcă am uitat fotbalul. Le-am spus că nu o să fie un meci ușor, chiar dacă Dinamo venea după 120 de minute la meciul din Cupă cu Craiova. O echipă organizată, care a profitat la faze fixe, a ieșit bine pe contraatac.

Când au putut să controleze, să aibă posesie, au făcut-o destul de bine. În ziua de astăzi, fără a avea ambiție, atitudine și a respecta puțin ceea ce lucrăm în antrenamente, e greu. N-am arătat niciodată ca acum”, a declarat Costel Gâlcă la Prima Sport.

Costel Gâlcă: „Ne doream ca Aioani să joace”

Tehnicianul Rapidului a vorbit și despre schimbarea urgentă pe care a fost nevoită să o facă în minutul 4, după ce Marian Aioani nu a mai putut continua partida.

„A depins mult de ceea ce spunea și simțea el. Nu a fost forțat de nimeni. Ne doream să joace pentru că pe noi ne ajută mult. Bănuiesc că a simțit ceva la încălzire și a încercat să intre”, a adăugat Gâlcă.

Constantin Gâlcă: „ Întrebați-i pe dânșii, nu pe mine”

Întrebat despre furia suporterilor giuleșteni de la finalul partidei, Gâlcă a replicat:

„Normal, înțeleg frustrările, sunt niște suporteri care dau totul, dar vor și din partea echipei să primească la fel, nu? Sunt multe meciuri în care nu le-am adus bucurie și e normal”.

Chestionat cu privire la încredera pe care o mai are conducerea în el, antrenorul Rapidului a afirmat: „Întrebați-i pe dânșii, nu pe mine”.

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

