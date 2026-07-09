Eugen Trică (49 de ani), fost jucător și antrenor la CFR Cluj, a rămas șocat după moartea lui Gabi Mureșan, alături de care a jucat la formația din Gruia.

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Gabi Mureșan, care era primarul comunei Apold după retragerea din fotbal, a decedat la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat în lacul Trappold.

Eugen Trică, după decesul lui Mureșan: „Am zis că nu se poate așa ceva”

Trică și Mureșan au fost coechipieri la CFR Cluj în perioada 2007-2009. Aceștia erau apropiați și chiar s-au întâlnit recent în cadrul unui eveniment.

„Nu îmi vine să cred! Nu îmi revin. Încă tremur. E ceva de nedescris. Era un tip liniștit și calm. Nu avea treabă cu nimeni, nu supăra pe nimeni. Era extrem de sufletist și ajuta pe toată lumea. Iar la fotbal se implica mereu sută la sută. Toți știm ce fotbalist era. Și era un familist convins.

Ne-am văzut acum o lună, la un eveniment. Am depănat amintiri, am râs. Ne-am simțit foarte bine. Dimineața, înainte să plecăm, mi-a dat o cafea. Din păcate, a fost ultima...

E o veste foarte tristă. E extrem de tragic. Îmi pare nespus de rău. Condoleanțe familiei. Nu am cuvinte. Un om extraordinar. Of, Doamne... îmi e foarte greu să vorbesc. Nici acum nu îmi vine să cred.

M-a anunțat cineva pe la 7 dimineața. Am zis că nu se poate așa ceva. Speram să fie ceva fals. M-am uitat pe site-urile mari. Nu scria nimic. Am sperat că e fals. Dar cine mi-a zis era de acolo, era sigur. Chiar i-am dat mesaj lui Gabi. Vă dați seama... Și acum am lacrimi în ochi. Mi se zbârlește pielea pe mine”, a declarat Eugen Trică, conform gsp.ro.

Avea o viață liniștită acolo, la Apold. Își făcuse ceva frumos. Am fost acolo, am stat cu familia câteva zile. Eram prieteni de familie. Un om extraordinar. Dar, uite că Dumnezeu îi ia la El pe cei buni. Dumnezeu să-l odihnească. Eugen Trică

Eugen Trică a jucat 34 de meciuri la CFR Cluj alături de Gabi Mureșan. Împreună, cei doi foști fotbaliști au cucerit 4 trofee la formația din Gruia: două campionate, o Cupă și o Supercupă a României.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Gabi Mureșan se afla miercuri seara la o petrecere. Cei prezenți au constat absența sa și au contactat autoritățile în jurul orei 23:00.

Acesta a intrat în lacul Trappold pentru a înota, după ce în prealabil fusese la saună.

Pompierii și salvamontiștii au intervenit la fața locului, însă Mureșan a fost găsit în lac abia în jurul orei 1:30, la două ore și jumătate de la apelul inițial.

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

Acesta a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

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