„Nu am cuvinte!”  Moartea lui Gabi Mureșan continuă să șocheze lumea fotbalului: „Am crezut că e fals, i-am dat și mesaj...”
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Nu am cuvinte!” Moartea lui Gabi Mureșan continuă să șocheze lumea fotbalului: „Am crezut că e fals, i-am dat și mesaj...”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 12:29
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 12:30
  • Eugen Trică (49 de ani), fost jucător și antrenor la CFR Cluj, a rămas șocat după moartea lui Gabi Mureșan, alături de care a jucat la formația din Gruia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gabi Mureșan, care era primarul comunei Apold după retragerea din fotbal, a decedat la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat în lacul Trappold.

Filmul tragediei Cum a murit Gabi Mureșan: ce s-a întâmplat în ultimele ore de viață ale fostului internațional
Citește și
Filmul tragediei Cum a murit Gabi Mureșan: ce s-a întâmplat în ultimele ore de viață ale fostului internațional
Citește mai mult
Filmul tragediei Cum a murit Gabi Mureșan: ce s-a întâmplat în ultimele ore de viață ale fostului internațional

Eugen Trică, după decesul lui Mureșan: „Am zis că nu se poate așa ceva”

Trică și Mureșan au fost coechipieri la CFR Cluj în perioada 2007-2009. Aceștia erau apropiați și chiar s-au întâlnit recent în cadrul unui eveniment.

„Nu îmi vine să cred! Nu îmi revin. Încă tremur. E ceva de nedescris. Era un tip liniștit și calm. Nu avea treabă cu nimeni, nu supăra pe nimeni. Era extrem de sufletist și ajuta pe toată lumea. Iar la fotbal se implica mereu sută la sută. Toți știm ce fotbalist era. Și era un familist convins.

Ne-am văzut acum o lună, la un eveniment. Am depănat amintiri, am râs. Ne-am simțit foarte bine. Dimineața, înainte să plecăm, mi-a dat o cafea. Din păcate, a fost ultima...

E o veste foarte tristă. E extrem de tragic. Îmi pare nespus de rău. Condoleanțe familiei. Nu am cuvinte. Un om extraordinar. Of, Doamne... îmi e foarte greu să vorbesc. Nici acum nu îmi vine să cred.

M-a anunțat cineva pe la 7 dimineața. Am zis că nu se poate așa ceva. Speram să fie ceva fals. M-am uitat pe site-urile mari. Nu scria nimic. Am sperat că e fals. Dar cine mi-a zis era de acolo, era sigur. Chiar i-am dat mesaj lui Gabi. Vă dați seama... Și acum am lacrimi în ochi. Mi se zbârlește pielea pe mine”, a declarat Eugen Trică, conform gsp.ro.

Avea o viață liniștită acolo, la Apold. Își făcuse ceva frumos. Am fost acolo, am stat cu familia câteva zile. Eram prieteni de familie. Un om extraordinar. Dar, uite că Dumnezeu îi ia la El pe cei buni. Dumnezeu să-l odihnească. Eugen Trică

Eugen Trică a jucat 34 de meciuri la CFR Cluj alături de Gabi Mureșan. Împreună, cei doi foști fotbaliști au cucerit 4 trofee la formația din Gruia: două campionate, o Cupă și o Supercupă a României.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Gabi Mureșan se afla miercuri seara la o petrecere. Cei prezenți au constat absența sa și au contactat autoritățile în jurul orei 23:00.

Acesta a intrat în lacul Trappold pentru a înota, după ce în prealabil fusese la saună.

Pompierii și salvamontiștii au intervenit la fața locului, însă Mureșan a fost găsit în lac abia în jurul orei 1:30, la două ore și jumătate de la apelul inițial.

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

Acesta a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

Citește și

Craiova, 99% calificată  După victoria cu Vitebsk, campioana României e peste toate echipele din primul tur al Ligii Campionilor
Liga Campionilor
11:40
Craiova, 99% calificată După victoria cu Vitebsk, campioana României e peste toate echipele din primul tur al Ligii Campionilor
Citește mai mult
Craiova, 99% calificată  După victoria cu Vitebsk, campioana României e peste toate echipele din primul tur al Ligii Campionilor
„Nu am vrut să cred”   Președintele de la CFR Cluj, șocat după decesul lui Gabi Mureșan:  „O pierdere foarte mare”
Superliga
11:20
„Nu am vrut să cred” Președintele de la CFR Cluj, șocat după decesul lui Gabi Mureșan: „O pierdere foarte mare”
Citește mai mult
„Nu am vrut să cred”   Președintele de la CFR Cluj, șocat după decesul lui Gabi Mureșan:  „O pierdere foarte mare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
CFR Cluj Gabi Muresan liga 1 Eugen Trica deces
Știrile zilei din sport
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Campionatul Mondial
15:11
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Citește mai mult
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Înot
13:22
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Citește mai mult
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Superliga
13:01
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Citește mai mult
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Înot
11:36
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Citește mai mult
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:13
A pulverizat Turul Franței Pogacar are al 5-lea titlu după 6 etape. Două recorduri majore, în fața lui. Moment amuzant cu Macron
A pulverizat Turul Franței Pogacar are al 5-lea titlu după 6 etape. Două recorduri majore, în fața lui. Moment amuzant cu Macron
15:11
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
15:58
Agresorul și-a aflat pedeapsa FRF l-a suspendat pe oficialul clubului care și-a bruscat propriul jucător după ratarea promovării
Agresorul și-a aflat pedeapsa FRF l-a suspendat pe oficialul clubului care și-a bruscat propriul jucător după ratarea promovării
15:29
Marius Baciu surprinde din nou Tehnicianul de la FCSB, despre planurile pentru transferuri: „Mbappe! Căutăm un profil care să ne poată ajuta”
Marius Baciu surprinde din nou Tehnicianul de la FCSB, despre planurile pentru transferuri: „Mbappe! Căutăm un profil care să ne poată ajuta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Top stiri
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Campionate
14:44
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Citește mai mult
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Campionatul Mondial
11:20
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Citește mai mult
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Campionatul Mondial
09:11
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Citește mai mult
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
08:14
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share