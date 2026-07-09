Craiova, 99% calificată  După victoria cu Vitebsk, campioana României e peste toate echipele din primul tur al Ligii Campionilor +6 foto
Foto: Sport Pictures
Liga Campionilor

Craiova, 99% calificată După victoria cu Vitebsk, campioana României e peste toate echipele din primul tur al Ligii Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 12:33
  • VITEBSK - U CRAIOVA 1-4. Oltenii lui Filipe Coelho (45 de ani) au cele mai mari șanse să se califice în turul doi preliminar al Ligii Campionilor după victoria importantă obținută miercuri.
  • Această potențială calificare contează enorm pentru viitorul Craiovei în acest sezon european.
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Început perfect pentru campioana României în Liga Campionilor. Craiova s-a impus în Ungaria în fața bielorușilor de la Vitebsk, iar prezența în turul următor e ca și rezolvată.

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Craiova are cele mari șanse de calificare în turul 2 preliminar din UCL

După victoria categorică obținută în manșa tur a „dublei” cu ML Vitebsk, scor 4-1, echipa lui Filipe Coelho are cele mai mari șanse să se califice în turul următor al Ligii Campionilor.

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, Craiova are 99% șanse să ajungă în turul 2 preliminar, cel mai mare procent din rândul echipelor care au debutat în această fază.

Și KuPS Kuopio, campioana Finlandei, este ca și calificată în turul următor al UCL: are 97% șanse să treacă mai departe, după victoria obținută în tur cu Vardar Skopje, scor 2-0. Meciul s-a jucat în Macedonia de Nord, iar returul va fi în Finlanda, săptămâna viitoare.

Șanse mari au și Larne FC și Sabah Baku, campioanele din Irlanda de Nord, respectiv Azerbaidjan: 95%.

Conform statisticienilor, ML Vitebsk (1%), Vardar Skopje (3%), Tre Fiori (5%) și The New Saints (5%) vor fi cel mai probabil eliminate în turul 1 al UCL și vor retrograda direct în turul secund din Conference League.

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Sportpictures
Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Sportpictures

Galerie foto (6 imagini)

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova
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Dacă va obține calificarea, Craiova va da în runda următoare peste Borac Banja Luka (Bosnia) sau Levski Sofia (Bulgaria), scor 1-1 în tur.

Campioana Bulgariei are 79% șanse să meargă mai departe, ținând cont că returul îl va juca pe teren propriu.

Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor

Echipele care sunt eliminate încă din prima fază a preliminariilor Ligii Campionilor retrogradează direct în Conference League! De acolo, orice pas greșit e echivalent cu ieșirea din Europa. Iar oltenii ar mai avea de trecut peste 3 tururi.

Calificarea în turul 2 oferă o plasă de siguranță în plus. Formațiile eliminate în această rundă retrogradează în Europa League. Abia în cazul unui nou eșec ajung în Conference League.

Practic, odată ajunși în turul 2 din UCL, oltenii ar trebui să piardă TREI „duble” consecutive pentru a ieși din cupele europene.

Asta înseamnă că, după ce trece de Vitebsk, Craiova mai trebuie să elimine un singur adversar din 3 încercări pentru a-și asigura cel puțin prezența în faza ligii din Conference League!

O situație plauzibilă pentru campioană, mai ales că în runda următoare va da peste învingătoarea dintre Borac Banja Luka (Bosnia) și Levski Sofia (Bulgaria). Cele două formații au remizat în prima manșă, 1-1.

Returul cu Vitebsk va avea loc miercurea viitoare, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

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