Fanii Farului se pregăteau să protesteze la meciul cu FCSB, după instalarea lui Flavius Stoican (49 de ani).

Farul - FCSB se joacă luni, cu începere de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ianis Zicu (42 de ani) și-a anunțat demisia de pe banca „marinarilor” imediat după meciul cu Hermannstadt (0-1).

Farul nu a stat mult pe gânduri și l-a numit în funcție pe Flavius Stoican, cel care era liber de contract după despărțirea de CSM Reșița.

Fanii Farului au vrut să protesteze la meciul cu FCSB

Numirea lui Stoican nu i-a încântat pe suporterii Farului, care au contestat vehement alegerea conducerii, având în vedere trecutul dinamovist al tehnicianului.

Mai mult, ultrașii formației dobrogene erau gata să pregătească un protest la meciul cu FCSB, partida de debut pe banca „marinarilor” a noului antrenor.

Totuși, suporterii au renunțat la această idee, luând în considerare situația dificilă în care se află echipa în clasament, scrie ctsport.ro.

Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani sunt echipele pe care Stoican le-a mai condus de-a lungul carierei

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Csikszereda 4 23 12 Farul Constanța 4 23 13 Petrolul Ploiești 4 22* 14 Unirea Slobozia 4 19 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 4 10

*️ - beneficiază de rotunjire

