FC Basel - FCSB 3-1. Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, a vorbit despre eșecul suferit de echipa sa în etapa #4 din Europa League.

Oficialul „roș-albaștrilor” a refuzat să vorbească despre erorile inexplicabile făcute de Târnovanu și Ngezana în debutul meciului, care au costat-o scump pe campioană.

FC Basel - FCSB. MM Stoica, iritat de eșecul din Elveția: „Înfrângere nemeritată!”

„Nu pot să-mi explic greșelile, nu eu le-am făcut. N-o să mă auziți pe mine niciodată să critic un jucător. Nu vă pot explica nimic de un jucător anume. Nu pot să-i critic imediat după meci”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

MM susține că Basel a obținut o victorie nemeritată, într-un joc în care a evoluat aproape tot meciul cu un om în plus după eliminarea lui Târnovanu.

„Îmi pare foarte rău că am pierdut, pentru că unii jucători au jucat aproape perfect. E o înfrângere nemeritată. Meritam mult, mult mai mult. Am avut 7 șuturi pe poartă, deși am jucat în 10.

Au dat gol din nimic, penalty cu mare șansă, al doilea gol din nimic. Mai rar se întâmplă chestii de genul ăsta, dar uite că se întâmplă. Ce e important e că n-am dezarmat când am rămas în inferioritate. Basel n-a fost în niciun moment superioară”, a adăugat MM.

Noi n-am jucat în 10. Cât timp a fost pe teren Olaru, noi am fost în 11. MM Stoica

Mihai Stoica a ezitat să vorbească despre șansele la calificare, echipa sa având doar 3 puncte după primele 4 runde:

„Ne trebuie 3 victorii in 4 meciuri. Steaua Roșie a câștigat cu Lille, Feyenoord și Fenerbahce sunt echipe foarte bune. Până la urmă, orice rezultat pozitiv e un bonus.

Când își vor reveni și ceilalți jucători, probabil vom redeveni echipa din sezonul viitor”.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

