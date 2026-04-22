Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 18:29
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 18:29
  • Jucătorii celor de la FCSB au efectuat primul antrenament după plecarea lui Mirel Rădoi.

Tehnicianul român s-a despărțit de echipă după doar 5 etape, iar miercuri a fost prezentat oficial de turcii de la Gaziantep, formație care a încheiat recent colaborarea cu Burak Yilmaz.

FCSB, primul antrenament fără Mirel Rădoi

Echipa s-a antrenat de această dată sub comanda lui Lucian Filip și Alin Stoica, oficialii fiind deja în căutări pentru înlocuirea lui Rădoi.

„Roș-albaștrii au efectuat miercuri primul antrenament după victoria cu Farul Constanța.

Jucătorii s-au pregătit cu Lucian Filip și Alin Stoica, precum și cu preparatorul fizic Horea Codorean, în timp ce portarii au revenit sub comanda lui Marius Popa”, a transmis FCSB pe pagina de Facebook.

FCSB traversează o situație delicată, fiind în play-out în acest sezon, venind din postura de campioană în stagiunea anterioară.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului, formația patronată de Gigi Becali ocupă prima poziție și luptă pentru un loc la barajul pentru Conference League, care se va disputa între primele două clasate din play-out, câștigătoarea întâlnind apoi locul 3 din play-off.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB533
8UTA Arad531
9FC Botoșani530
10Oțelul Galați527
11Csikszereda526
12Petrolul523
13Farul523
14Hermannstadt519
15Unirea Slobozia519
16Metaloglobus510

