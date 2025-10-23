Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională

Bucureștiul a fost colorat astăzi în roșu și albastru, dar nu de către suporterii FCSB, ci de miile de italieni care au venit să-și susțină echipa favorită, Bologna, în duelul de pe Arena Națională cu FCSB.

Meciul FCSB - Bologna începe la 19:45 și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Încă de dimineață, fanii italieni au umplut terasele din Centrul Vechi al Capitalei, transformând zona într-un mic colț de Italia.

Muzica italiană a răsunat neîncetat, iar celebra melodie „Sara perche ti amo” a trupei Ricchi e Poveri a devenit imnul neoficial al zilei.

Suporterii au fost, totuși, mai liniștiți decât englezii de la Manchester United sau grecii de la PAOK care au vizitat România în prima parte a anului. Italienii au cântat și s-au bucurat de atmosfera prietenoasă din capitala României.

„Un oraș superb! Venim mereu în România cu bucurie. Știm că aici găsim oameni buni și distracție multă. Diseară cred că noi avem prima șansă. Steaua (n.r. - FCSB) nu e într-o formă bună, dar jucăm cu o echipă istorică și asta ne face să ne simțim bine”, a declarat unul dintre fanii Bolognei.

Italienii invadează Arena Națională

Un alt suporter și-a amintit și de perioada petrecută de Denis Alibec la clubul italian:

„Pe Alibec îl știm, a fost la noi acum mulți ani, dar atunci nu era suficient de matur ca să se impună”.

Aproximativ 3.000 de fani ai Bolognei sunt așteptați în această seară în tribunele Arenei Naționale, unde vor face spectacol alături de cei peste 25.000 de suporteri ai FCSB.

O singură echipă a adus mai mulți suporteri pe Arena Națională

O singură echipă a avut mai mult de 3.000 de ultrași pe Arena Națională. E vorba despre PAOK Salonic, la meciul din 16-imile Europa League, din sezonul trecut.

S-a jucat în februarie 2025, iar grecii au avut o susținere formată din aproape 4.000 de fani! FCSB a bătut tur-retur trupa antrenată de Răzvan Lucescu și s-a calificat în optimile Europa League. La acel meci, pe Arenă au fost peste 50.000 de spectatori!

Acum, meciul FCSB - Bologna nu are nici pe departe miza confruntării cu PAOK, dar cu toate acestea, disputa a suscitat un interes mare în rândul fanilor clubului din Bologna.

Dacă vor fi cel puțin 3.000, atunci Bologna se va intra direct pe locul 2 în topul echipelor care au deplasat cei mai mulți suporteri în România, după PAOK Salonic. În acest moment, înaintea partidei de joi, ierarhia arată așa:

1. PAOK Salonic - 4.000 de fani la meciul retur cu FCSB, pierdut de greci, scor 0-2

2. Manchester United - 3.000 de suporteri la jocul cu FCSB, din ianuarie 2025, 2-0 pentru englezi

3. Olympiakos - 2.700 de fani la meciul cu FCSB, din noiembrie 2024, 0-0, în Europa League

4. Legia Varșovia - 1.200 de suporteri cu FCSB, în august 2013, în play-off-ul Champions League, scor 1-1

