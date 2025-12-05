Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Dinamo.

Derby de România se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo este pe locul 6, cu 34 de puncte și are un avantaj de 10 puncte față de FCSB, campioana en-titre, care ocupă locul 9, cu 24 de puncte.

FCSB - Dinamo: Elias Charalambous: „Nu vedem meciul ca o revanșă”

„Acest meciuri sunt, pentru mine, cele mai tari jocuri, la fel și pentru fani și pentru jucători. Mâine știm foarte bine că avem un motiv în plus să câștigăm acest meci, pentru fanii noștri. Știm cât de specială este această partidă pentru ei. Cu siguranță, băieții vor încerca să facă tot ce pot pentru a obține cele trei puncte.

Meciul e unul de tradiție, poate cel mai mare derby al țării. Nu este vorba doar despre cele trei puncte, ci și pentru fani. Știu 100% că vor fi alături de noi mâine”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3).

Nu vedem lucrurile ca pe o revanșă. Nu văd lucrurile în acest fel pentru că, dacă luăm în calcul totalul meciurilor de când sunt aici, poate avem 10 victorii și o înfrângere. Nu trebuie să vorbim despre revanșe. Elias Charalambous

Elias Charalambous a disputat opt meciuri împotriva lui Dinamo, dintre care șapte s-au încheiat cu victorii pentru roș-albaștri, exceptând primul derby din acest sezon.

Elias Charalambous: „Nu mă tem niciodată”

FCSB a învins Farul, scor 2-1, în etapa anterioară. Grație acelui succes, campioana României a urcat provizoriu pe locul 9, cu 24 de puncte, la două în spatele „marinarilor”, care ocupă ultimul loc de play-off.

„Rezultatul cu Farul a fost o reacție foarte bună. Spiritul pe care l-au arătat băieții a fost spiritul pe care vrem să-l avem în echipă.

Ei au demonstrat că în momentele dificile pot arăta o reacție și sunt sigur că mâine vom arăta din nou acest spirit.

În momentele dificile arată cine sunt cu adevărat. În ultimul meci cu Farul, care a fost un meci extrem de important, u arătat caracter și calitate.

Eu nu mă tem niciodată, văd întotdeauna lucrurile într-un mod pozitiv”.

Elias Charalambous: „Avem informații că am putea să îl pierdem pe Bîrligea până la finalul anului”

Bîrligea ratează meciul cu Dinamo. Atacantul nu a mai evoluat de aproape o lună în Liga 1. După ce a ratat meciul cu Petrolul (1-1), fiind suspendat, a lipsit și la partida cu Farul (2-1), din cauza unei entorse.

„Bîrligea va fi indisponibil și avem informații că am putea să-l pierdem până la finalul anului.

Despre Miculescu, vom vedea astăzi, după antrenament și vom decide dacă poate juca mâine sau nu”, a mai spus Charalambous

Nu aș vrea să mă plâng sau să caut scuze legate de accidentări, dar, din păcate, în acest an am avut câteva accidentări destul de serioase. Totuși, nu sunt aici să caut scuze, așa este fotbalul, face parte din joc. Avem nevoie de jucători în perioada de transferuri și jucătorii vor veni cu siguranță. Elias Charalambous

Întrebat cum ar putea arăta atacul, având în vedere problemele cu care se confruntă echipa, Charalambous a răspuns:

„Vom vedea mâine, nu ne putem baza doar pe doi jucători să marcheze. Suntem o echipă, trebuie să muncim ca o echipă și acesta este singurul mod de a reuși”, a mai spus tehnicianul.

