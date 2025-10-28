Anunțul lui Mihai Rotaru Ce spune finanțatorul Craiovei despre posibila plecare a lui  Mirel Rădoi

Mihai Rotaru a venit cu un anunț în privința viitorului lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova.

Mesajul finanțatorului oltenilor, în rândurile de mai jos.

După remizele din Conference League, 1-1 cu Noah, respectiv din Liga 1, 0-0 cu Metaloglobus, au apărut mai multe tenisiuni în tabăra Craiovei, iar Mirel Rădoi a luat în calcul inclusiv varianta plecării.

Mihai Rotaru: „Nu există să fi vorbit cineva cu Mirel astăzi”

Acum, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, confirmă pentru GOLAZO.ro că nu a existat vreo ședință în care să se fi discutat plecarea lui Rădoi.

Mai mult de atât, tehnicianul este alături de echipă și condus antrenamentul pentru meciul de miercuri cu Sănătatea Cluj, din prima etapă a Cupei României.

„Nu a fost nicio ședință și nici nu e programată vreuna în perioada următoare. Din punctul meu de vedere, Mirel Rădoi este antrenorul echipei, azi a fost la antrenament și a pregătit meciul cu Sănătatea din Cupa României.

Echilibru, asta este ceea ce avem nevoie în momentul de față, mai întâi pentru meciul de mâine, apoi vom vedea ce va mai fi. Nu există să fi vorbit cineva cu Mirel astăzi”, a declarat Mihai Rotaru.

După meciul de miercuri din Cupă, Craiova se pregătește pentru derby-ul cu Rapid, pe teren propriu, duminică, de la 20:30, iar în cazul unei victorii a oltenilor, aceștia ar putea egala la puncte formația giuleșteană.

