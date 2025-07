„Și noi am jucat bine” Antrenorul lui Inter D'Escaldes, încântat de prestația jucătorilor săi în meciul cu FCSB: „Le-am fi putut da emoții pentru retur”

FCSB - Inter D'Escaldes 3-1. Felip Ortiz (48 de ani), antrenorul oaspeților, a tras primele concluzii după partida din preliminariile Ligii Campionilor.

Tehnicianul e mulțumit de evoluția elevilor săi și crede că aceștia au ținut pasul destul de bine cu campiona României.

Inter D'Escaldes a avut șanse mari să revină în joc pe finalul partidei, iar antrenorul consideră că echipa lui a avut o prestație solidă.

FCSB - Inter D'Escaldes 3-1 . Felip Ortiz: „Și noi am jucat bine”

Întrebat despre cum a pregătit partida, Ortiz a răspuns:

„Și noi citim presa și ne-am informat legat de ce s-a vorbit despre noi. Am făcut un campionat foarte bun si am avut evoluții foarte bune în Europa și consider că fotbalul andorran este în creștere.

Nu știu dacă este așa, dacă stăm să ne gândim, prima ocazie a meciului ne-a aparținut nouă, FCSB este o echipă bună, care ne-a pedepsit după aceea și ne-a dat două goluri, dar în a doua repriză am jucat același fotbal ca în prima repriză și nu cred că ei s-au relaxat, cred că si noi am jucat bine.

O să jucăm așa cum am jucat tot anul, o să vedem ce am greșit și o să încercăm să remediem, pentru ca la retur să facem o partida mai bună.

De când cu VAR-ul am învățat să nu mă bucur înainte. Dacă reușeam să reducem scorul la 3-2, le-am fi dat ceva emoții adversarilor pentru retur”, a spus Felip Ortiz după meci.

