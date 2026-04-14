„100% joacă, fără probleme” Fostul angajat FCSB spune ce jucători ar putea evolua în Bundesliga » De ce tot mai puțini români ajung în Germania

Thomas Neubert (57 de ani), fostul preparator fizic de la FCSB, consideră că unii jucători ai roș-albaștrilor ar putea juca fără probleme în prima ligă a Germaniei.

Thomas Neubert s-a despărțit de FCSB la începutul lunii martie, după aproape 6 ani de colaborare. Germanul a lucrat pentru formația lui Gigi Becali în trei rânduri: 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Thomas Neubert: „Dacă un jucător precum Olaru sau Bîrligea merge în Germania, sută la sută joacă”

Thomas Neubert consideră că Darius Olaru sau Daniel Bîrligea, ambii jucători indispensabili pentru FCSB, nu ar avea probleme să se impună la echipe din Bundesliga.

„Am văzut niște meciuri ale lui Hannover. Îmi place foarte mult cum joacă (Virgil) Ghiță. Este un luptător pe teren, care aleargă foarte mult. E perfect pentru Liga 1 sau Liga 2. Dacă Hannover va promova în Bundesliga, sută la sută el va rămâne în echipă.

Fizic, românii nu au probleme. Dacă un jucător precum Olaru sau Bîrligea merge în Germania, sută la sută joacă, fără probleme” , a spus Thomas Neubert, conform prosport.ro.

Schalke 04, câștigătoare a 7 titluri în Bundesliga și care luptă acum pentru promovarea în prima divizie, și-ar fi exprimat recent interesul pentru Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB.

Clauza de reziliere a contractului lui Bîrligea cu FCSB este de 15 milioane de euro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

În acest sezon, Daniel Bîrligea a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în toate competițiile pentru FCSB, în 37 de meciuri jucate.

De cealaltă parte, Darius Olaru a marcat 14 goluri și a dat 8 pase decisive în 45 de apariții pentru campioana României.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, conform Transfermarkt

Thomas Neubert: „Este vorba de mentalitate”

Thomas Neubert a explicat cum se procedează în Germania pentru a vedea dacă tinerii jucători sunt capabili să evolueze în campionatele din acea țară.

„Noi, aici (n.r. la clinica de pregătire și recuperare pe care o deține), lucrăm cu mulți copii, care au plecat și în Spania, și în Germania.

Dar, în Germania, știu cum face fiecare academie. Fiecare academie face cu jucătorii talentați, de 14 sau 15 ani, o testare, iar, dacă nu atinge nivelul de care este nevoie, jucătorul nu este considerat a fi capabil să joace la cel mai înalt nivel.

Acolo, noi facem un program de șase luni, apoi facem încă o testare și, dacă nici atunci nu atinge nivelul de care este nevoie, din punct de vedere fizic, jucătorul este out de la echipa mare.

Am un jucător care este la Augsburg U19, este român. A făcut testarea aici, la noi. Îl cheamă Mihai. Sunt alți copii care, după un program făcut aici, au plecat în Spania. Am mulți copii în Spania, între 10 și 15 ani. Au primit un contract pentru doi sau trei ani la Villarreal și Levante”, a spus în primă parte preparatorul fizic.

Întrebat de ce tot mai puțini jucători români ajung în Bundesliga, Thomas Neubert a precizat:

„În primul rând, este vorba de mentalitate. Mentalitatea neamțului este foarte tare, nu renunță niciodată! În minutul 95, jucătorii germani nu renunță. Aici, în România, am văzut multe meciuri, nu doar la FCSB, în care jucătorii fac repede 2-0, apoi se relaxează.

Pentru mine, 2-0 este un rezultat foarte periculos, deoarece se poate să primești un gol și totul este deschis. Face cineva o greșeală și se face 2-2. Asta este o diferență foarte mare între România și Germania.

Dacă are 2-0 după primele cinci minute, Bayern Munchen încearcă să facă 4-0 în prima repriză, apoi încearcă să mai dea încă două-trei goluri. Nu renunță! În primul rând, este vorba de mentalitate”, a încheiat Neubert.

