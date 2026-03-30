Scandal în fotbalul românesc Dezvăluiri incredibile făcute de un jucător: „Suntem șantajați!”. Fotbaliștii își plătesc singuri mesele și recuperarea

Un scandal de proporții a pornit la Dunărea Călărași (L3), după ce un jucător din cadrul clubului a făcut dezvăluiri incredibile.

Sub protecția anonimatului, fotbalistul a vorbit despre presiunea și deciziile fără precedent luate de conducere.

Scandal uriaș la Dunărea Călărași: „Suntem șantajați, amendați și dați afară”

Acesta susține că oficialii clubului nu au vrut ca Dunărea să promoveze în Liga 2 la finalul sezonului trecut, când a fost eliminată de CS Dinamo la baraj.

„Se știa de baraj și au jucat la Chirnogi. Nu s-a vrut promovarea. Cu o lună înainte eram la baraj și conducerea ne-a mutat acolo.

Vreau să știe lumea că nu se joacă pe nicio primă de promovare. Nu se vrea promovarea!”, a declarat fotbalistul, citat de realitateadincalarasi.ro.

Ulterior, acesta a declarat că mai mulți jucători au fost amenințați că vor fi dați afară din locuințe, în ciuda faptului că încă erau sub contract, dar și șantajați că nu vor mai primi nici mâncare:

„De sărbători ni s-au tăiat 10% la toți jucătorii, doar verbal. Înainte de meciul cu Dinamo am fost anunțați că se va tăia 25% pe noiembrie.

Un jucător a fost dat afară: căpitanul (n.r. Robert Andreescu), fără justificare. Doi jucători au fost dați afară, deși în context au fost implicați cinci.

Suntem șantajați cu faptul că ne evacuează cu 24 de ore înainte și trebuie să părăsim clubul, deși suntem sub contract. Toți au plecat cu șantaj din partea clubului. Constrângere.

Neavând în contract cazarea, se bazează pe asta și ne constrâng, spunându-ne că nu ni se mai dă nici măcar o porție de mâncare.

Unii jucători au fost sfătuiți să nu joace în jocuri cruciale, inclusiv la baraj, de către oameni cu grade în club”.

Dunărea Călărași e în play-off și anul acesta

Dunărea Călărași a prins in extremis play-off-ul din Liga 3, după ce a profitat de victoria celor de la Dinamo 2 în fața echipei similare a rivalei FCSB.

Jucătorul în cauză a descris însă condițiile în care se pregătesc fotbaliștii:

vestiar iluminat de un singur neon timp de patru luni;

apă potabilă doar de la robinet, filtrată la inițiativa jucătorilor;

terenuri de antrenament „execrabile”;

lipsa căldurii, jucătorii dormind în trening din cauza frigului;

mese plătite din propriul buzunar;

recuperări medicale suportate de jucători, sub amenințarea rezilierii contractului.

Clasament Seria 3 din Liga 3

Agricola Borcea 48p* SC Popești Leordeni 45p* Înainte Modelu 45p* Dunărea Călărași 40p* FCSB 2 39p Progresul Fundulea 31p Gloria Băneasa 29p Recolta Gheorghe Doja 27p Axiopolis Cernavodă 23p CS Agigea 23p Dinamo 2 19p FC Voluntari 2 12p

*primele 4 echipe s-au calificat în play-off

În a doua parte a campionatului, Dunărea Călărași va evolua în Grupa 2, alături de Ștefănești, Flacăra Moreni, Popești Leordeni, Înainte Modelu, Agricola Borcea, Olimpia Zărnești și Tricolorul Breaza

Echipa antrenată de Mircea Ștefan va începe play-off-ul, cu 5 puncte, la 8 în spatele liderului Ștefănești.

În prima etapă, Dunărea va da piept cu Tricolorul Breaza, într-un meci programat sâmbătă.

De menționat că doar primul loc din grupă asigură calificarea în play-off, în timp ce locul 2 asigură calificarea la semifinala barajului de promovare.

2018/2019 este singurul sezon petrecut de Dunărea Călărăși în Liga 1

