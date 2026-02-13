Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!” +46 foto
Florin Tănase s-a accidentat la meciul de Cupă
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”

Florin Voicu
Publicat: 13.02.2026, ora 20:54
  • FCSB are probleme de efectiv în vederea meciului cu U Craiova din campionat, care se va disputa duminică.

Siyabonga Ngezana (care se va opera) și Florin Tănase (accidentat la meciul de Cupă) vor rata sigur partida cu oltenii, una extrem de importantă pentru apropierea de un loc de play-off, iar președinte CA al FCSB, Mihai Stoica, lasă să se înțeleagă că vor mai fi absențe importante.

Mihai Stoica: „Din afară e foarte greu de înțeles”

Întrebat dacă FCSB s-a gândit să menajeze anumiți jucători la meciul de Cupă, în vederea celui din Liga 1, Mihai Stoica a declarat, la Prima Sport:

„Dacă ați fi lucrat în cadrul unui club care se confruntă cu lucrurile cu care ne confruntăm noi, probabil că ați fi înțeles foarte ușor.

Așa, din afară, e foarte greu de înțeles. Iar pentru mine e foarte greu de explicat fără să dezvălui niște chestii pe care nu le putem spune în spațiul public.

Nu pot să spun nimic. Bineînțeles că am vrut să ne calificăm și am folosit cea mai bună formulă de echipă la momentul ăla.

O să vedeți duminică de ce nu vorbesc.

FCSB a vrut să forțeze calificarea cu jucători apți. Mai multe detalii nu pot să dau.

Asta nu e perioada în care să se joace la 3 zile. Vorbesc de climă, de terenuri. E logic să fie accidentări mai multe”.

Tănase nu va fi în lot duminică. E un avantaj pentru ei Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

FCSB nu mai depinde doar de propriile rezultate pentru o calificare în play-off, în acest moment situându-se la 2 puncte de locul 6, ocupat de U Cluj.

„Hai să vedem ce se întâmplă azi la Ploiești cu FC Argeș, duminică la Arad, ce face U Cluj, ce face CFR-ul, sunt prea multe necunoscute, nu suntem la mâna noastră pentru o calificare în play-off.

Dacă și contracandidatele fac același număr de puncte ca noi sau mai puține, tot se califică”, a mai spus Mihai Stoica.

17 meciuri
în plus are FCSB față de echipele din Liga 1 care nu au jucat în Europa (8 meciuri în faza principală, 8 în grupa EL și Supercupa României). U Craiova are 12 meciuri europene în acest sezon
Oțelul - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Oțelul - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
