Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”

Andrei Nicolescu (49 de ani) a reacționat în legătură cu modul în care Dennis Politic (25 de ani) a fost primit pe „Arcul de Triumf”, de către fanii „alb-roșii”.

Dinamo a trecut de Hermannstadt joi, în Cupă, scor 2-0, iar Dennis Politic, fostul jucător al „câinilor”, a avut parte de o primire ostilă din partea suporterilor, care au aruncat cu bancnote modificate, pe care apărea chipul jucătorului, dar și al patronul FCSB, Gigi Becali.

Andrei Nicolescu: „Nu aș vrea să ne poziționăm ca la un trădător”

Președintele lui Dinamo nu rezonează cu părerea fanilor dinamoviști și consideră că aceștia exagerează la adresa lui Politic, care a fost un jucător important al clubului în ultimii ani.

„Noi, ca și club, ne poziționăm în zona de respect față de Politic, pentru că el a fost un jucător important al clubului. De asemenea, tranzacția respectivă a fost o prima din zona asta pentru club care a fost OK.

Și, de asemenea, poziția lui ulterioară față de clubul Dinamo. Niciodată nu a arătat lipsă de respect.

Deci, din punctul ăsta de vedere, cumva cred că se exagerează și aș vrea cumva să ne poziționăm nu ca la un trădător, ci ca la un jucător care a fost important pentru Dinamo și a făcut ceva pentru Dinamo atunci când echipa avea nevoie de el”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Dennis Politic a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt până la finalul acestui sezon, după ce nu a reușit să se impună în primul „11” al formației campioane.

„De fiecare dată când mă întorc aici sau când joc împotriva lui Dinamo, mă aștept la lucrurile acestea. Da, sunt și fanii supărați și pe de o parte înțeleg. Din partea mea este doar respect.

Am văzut banii, da, înainte de meci. M-am concentrat pe treaba mea, pe ce am de făcut la echipa mea și atât. După cum am spus, îi respect”, a declarat Dennis Politic după meci, legat de suporterii dinamoviști.

