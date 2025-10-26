„E umilitor” Adrian Mihalcea,  resemnat, după eșecul drastic cu FCSB: „A fost doar un joc-școală” +34 foto
Adrian Mihalcea/ Foto: sportpictures.eu
„E umilitor” Adrian Mihalcea, resemnat, după eșecul drastic cu FCSB: „A fost doar un joc-școală”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 23:14
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 23:43
  • FCSB - UTA ARAD. 4-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul oaspeților, s-a arătat descumpănit după eșecul drastic suferit de formația sa.

Mihalcea nu înțelege schimbarea de atitudine a elevilor săi, având în vedere că UTA a fost una din surprizele plăcute ale startului noii stagiuni.

FCSB - UTA ARAD. Adrian Mihalcea: „E umilitor”

„E oribil tot ceea ce se întâmplă. E ca un vis urât, nu reușim să ne trezim. Din contră, parcă ne adâncim și mai mult.

Despre ce aș putea să vorbesc acum, când e al treilea meci din patru în care jucăm în zece oameni și, culmea, e același minut, 45. Deci toate trei roșiile luate în minutul 45 și după e greu, e greu.

Nici mental nu stăm bine, e o teamă, adică se simte, dar, culmea, doar când intri pe teren. În rest, parcă sunt conștienți de ce ar trebui să facă.

E păcat, e umilitor și pentru mine, ca antrenor, adică nu mi amintesc să fi luat opt goluri în două meciuri.

Atât de buni am fost în primele etape și acum suntem slabi sau am avut noroc ? E și greu să găsești acum vreo scuză, că am fi penibil.

Așteptăm declicul ăla, îl așteptăm de mult timp, încă nu vine. Și avem o săptămână grea, care trebuie să ne dea de gândit.

Avem meci de Cupă și un meci cu Metaloglobus. Dacă și Metaloglobus ne dă patru, ar trebui să facem șir indian și să plecăm cu trenul de la Arad.

Avem și problema cu suspendările. Trebuie să reflectăm la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Tot am schimbat, o să tot schimb. Trebuie să fim proaspeți în continuare.

Vom mixa iarăși, încât să arătăm bine din punct de vedere fizic. Doar jucătorii pot ieși din starea asta. Eu m-am schimbat, vorbesc de lucruri pozitive, dar nu merge nimic.

E totul anapoda. Cât de adâncă să fie această Groapă a Marianelor? Am trăit vremuri mult mai grele. Împreună cu mine, trebuie să ne schimbăm.

Avem două examene și trebuie să câștigăm. Știam că FCSB e o echipă care se poate transforma. Noi arătăm rău. Azi a fost doar un joc-școală”, a declarat resemnat Adrian Mihalcea la Digi Sport.

  • După înfrângerea cu FCSB, UTA rămâne fără victorie în campionat din 9 august, când se impunea pe teren propriu, 2-1, cu Farul Constanța.
Foarte ușor acordate loviturile. Cineva mi-a zis că nici corner nu a fost la prima fază. Nu comentez cartonașul roșu al lui Iliev, dar mă simt umilit. Trebuie să punem capul în pământ și să ne trezim. Dacă nu, mergem acasă Valentin Costache, UTA

