Lovitură pregătită la US Open  Serena Williams vrea să joace la dublu mixt cu un nume uriaș: „Nu sunt pregătiți pentru asta”
Serena Williams și Carlos Alcaraz ar putea face echipă în proba de dublu mixt de la US Open/ Foto: IMAGO
Tenis

Lovitură pregătită la US Open Serena Williams vrea să joace la dublu mixt cu un nume uriaș: „Nu sunt pregătiți pentru asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 19:37
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 19:37
  • Presa din Spania a anunțat că Serena Williams (44 de ani) și Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) ar putea face pereche în proba de dublu mixt de la US Open.
  • Ultimul turneu de Grand Slam al anului este programat în perioada 23 august - 13 septembrie.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Carlos Alcaraz s-a accidentat la încheietura mâinii drepte în timpul turneului de la Barcelona (11-21 aprilie).

Din cauza acestei probleme medicale, spaniolul a ratat edițiile din acest an de la Roland Garros și Wimbledon, însă este așteptat să revină pe teren la US Open.

Rațiu l-a convins! Cum a ajuns la Dinamo fundașul venit din Spania
Citește și
Rațiu l-a convins! Cum a ajuns la Dinamo fundașul venit din Spania
Citește mai mult
Rațiu l-a convins! Cum a ajuns la Dinamo fundașul venit din Spania

Serena Williams și Carlos Alcaraz ar putea face echipă în proba de dublu mixt de la US Open

Între timp, Serena Williams a decis să se întoarcă în circuit după o pauză de 4 ani.

Americanca a fost învinsă în primul tur al probei de simplu de la Wimbledon. Ulterior, s-a retras de pe tabloul de dublu, din cauza unei accidentări. Urma să facă echipă cu sora sa Venus.

Serena urmează să participe și la US Open, acolo unde ar putea face pereche cu Carlos Alcaraz în proba de dublu mixt, anunță sport.es.

Spaniolul a participat și anul trecut la dublu mixt, când a jucat alături de Emma Răducanu, tenismena britanică cu origini românești.

Cei doi aveau să fie eliminați încă din primul tur de cuplul format din Jack Draper (23 de ani, 5 ATP) și Jessica Pegula.

Perechea Sara Errani și Andrea Vavassori avea să câștige competiția.

Serena Williams alimentează zvonurile privind un posibil parteneriat cu Carlos Alcaraz

În urmă cu două zile, Carlitos a postat mai multe imagini de la sesiunile sale de antrenament, alături de descrierea „Pe drumul cel bun”.

Serena nu a ezistat și i-a comentat și ea la postare: „Nu sunt pregătiți!”.

Majoritatea fanilor au interpretat mesajul ca un posibil indiciu că ar putea împărți terenul la dublu mixt de la US Open.

La fel ca Alcaraz, americanca a evoluat și ea o singură dată la acest format. Se întâmpla în 2019, când a făcut pereche cu Andy Murray.

Anul trecut, proba de dublu mixt de la US Open s-a ținut cu o săptămână înainte de startul turneului propriu-zis.

Citește și

„Dumnezeu i-a dat mult talent” Jucătorul în care Marius Croitoru își pune toată baza în noul sezon: „Cântarul este cel mai mare dușman”
Superliga
19:05
„Dumnezeu i-a dat mult talent” Jucătorul în care Marius Croitoru își pune toată baza în noul sezon: „Cântarul este cel mai mare dușman”
Citește mai mult
„Dumnezeu i-a dat mult talent” Jucătorul în care Marius Croitoru își pune toată baza în noul sezon: „Cântarul este cel mai mare dușman”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
tenis Serena Williams dublu mixt us open carlos alcaraz
Știrile zilei din sport
FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”
Superliga
11.07
FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”
Citește mai mult
FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”
„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după  trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”
Superliga
11.07
„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”
Citește mai mult
„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după  trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”
Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Superliga
11.07
Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Citește mai mult
Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Tenis
11.07
Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Citește mai mult
Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:35
Cristian Geambașu La judecata lui Jude
Cristian Geambașu La judecata lui Jude
13:02
Când n-ar fi putut interveni VAR Condițiile în care fazele cruciale din Anglia - Norvegia și Argentina - Elveția n-ar fi beneficiat de arbitrajul video
Când n-ar fi putut interveni VAR Condițiile în care fazele cruciale din Anglia - Norvegia și Argentina - Elveția n-ar fi beneficiat de arbitrajul video
12:53
Câți bani iau englezii la titlu Insularii pregătesc o sumă uriașă dacă repetă performanța mondială după 60 de ani. Tuchel, bonus din 7 cifre!
Câți bani iau englezii la titlu Insularii pregătesc o sumă uriașă dacă repetă performanța mondială după 60 de ani. Tuchel, bonus din 7 cifre!
12:41
Safin încinge spiritele în tenis Fostul lider ATP nu-i menajează pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Dacă jucau atunci, nu erau în top 2”
Safin încinge spiritele în tenis Fostul lider ATP nu-i menajează pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Dacă jucau atunci, nu erau în top 2”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
Top stiri
Inimă de câine roșu Cătălin Cîrjan, interviu sincer pentru  GOLAZO.ro: „După meciuri veneam și scriam cântecele ca să fiu pregătit data viitoare”
Superliga
11.07
Inimă de câine roșu Cătălin Cîrjan, interviu sincer pentru GOLAZO.ro: „După meciuri veneam și scriam cântecele ca să fiu pregătit data viitoare”
Citește mai mult
Inimă de câine roșu Cătălin Cîrjan, interviu sincer pentru  GOLAZO.ro: „După meciuri veneam și scriam cântecele ca să fiu pregătit data viitoare”
Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Campionatul Mondial
11.07
Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Citește mai mult
Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?
Campionatul Mondial
11.07
Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?
Citește mai mult
Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
10.07
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 7 rapid 8 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share