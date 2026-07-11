Presa din Spania a anunțat că Serena Williams (44 de ani) și Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) ar putea face pereche în proba de dublu mixt de la US Open.

Ultimul turneu de Grand Slam al anului este programat în perioada 23 august - 13 septembrie.

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Carlos Alcaraz s-a accidentat la încheietura mâinii drepte în timpul turneului de la Barcelona (11-21 aprilie).

Din cauza acestei probleme medicale, spaniolul a ratat edițiile din acest an de la Roland Garros și Wimbledon, însă este așteptat să revină pe teren la US Open.

Serena Williams și Carlos Alcaraz ar putea face echipă în proba de dublu mixt de la US Open

Între timp, Serena Williams a decis să se întoarcă în circuit după o pauză de 4 ani.

Americanca a fost învinsă în primul tur al probei de simplu de la Wimbledon. Ulterior, s-a retras de pe tabloul de dublu, din cauza unei accidentări. Urma să facă echipă cu sora sa Venus.

Serena urmează să participe și la US Open, acolo unde ar putea face pereche cu Carlos Alcaraz în proba de dublu mixt, anunță sport.es.

Spaniolul a participat și anul trecut la dublu mixt, când a jucat alături de Emma Răducanu, tenismena britanică cu origini românești.

Cei doi aveau să fie eliminați încă din primul tur de cuplul format din Jack Draper (23 de ani, 5 ATP) și Jessica Pegula.

Perechea Sara Errani și Andrea Vavassori avea să câștige competiția.

Serena Williams alimentează zvonurile privind un posibil parteneriat cu Carlos Alcaraz

În urmă cu două zile, Carlitos a postat mai multe imagini de la sesiunile sale de antrenament, alături de descrierea „Pe drumul cel bun”.

Serena nu a ezistat și i-a comentat și ea la postare: „Nu sunt pregătiți!”.

Serena Williams clearly teasing a US Open mixed doubles partnership with Carlos Alcaraz 👀🔥 pic.twitter.com/8hEAeCwn3m — José Morgado (@josemorgado) July 11, 2026

Majoritatea fanilor au interpretat mesajul ca un posibil indiciu că ar putea împărți terenul la dublu mixt de la US Open.

La fel ca Alcaraz, americanca a evoluat și ea o singură dată la acest format. Se întâmpla în 2019, când a făcut pereche cu Andy Murray.

Anul trecut, proba de dublu mixt de la US Open s-a ținut cu o săptămână înainte de startul turneului propriu-zis.

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