„Nu există planul B, C sau D”  Mesaj ferm al  președintelui FIFA despre participarea Iranului la CM

Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA , își dorește ca Iran să participe la Cupa Mondială.

Participarea statului asiatic la CM 2026 este încă incertă, din cauza conflictului cu SUA.

Gianni Infantino: „Vrem ca Iran să joace la Cupa Mondială”

Într-un interviu acordat Univision, Infantino a anunțat că FIFA va face tot posibilul ca Iran să participe la Cupa Mondială, deoarece și-a câștigat acest merit pe plan sportiv.

„Știm că situația este una foarte complicată, dar lucrăm la asta.

Vom face tot posibilul ca Iranul să participe la acest Campionat Mondial în cele mai bune condiții.

Iranul își reprezintă poporul, atât pe cei care trăiesc în Iran, cât și pe cei care trăiesc în afara țării.

S-au calificat la acest Campionat Mondial pe merit sportiv. A fost o echipă care s-a calificat foarte devreme.

Este o țară cu tradiție în fotbal. Vrem ca ea să joace. Va juca la Cupa Mondială.

Nu există planul B, C sau D. Este planul A”, a declarat Gianni Infantino într-un interviu acordat postului de televiziune mexican N+ Univision.

În urmă cu trei săptămâni, președintele SUA, Donald Trump, afirma că participarea Iranului la CM 2026 în SUA ar putea reprezenta un pericol pentru „viața și siguranța” reprezentanților naționalei, la scurt timp după ce țara din Orient anunțase că nu va participa la turneul final.

Pe 17 martie, federația din Iran a transmis că poartă negocieri cu FIFA pentru mutarea partidelor de la Mondial în Mexic, una dintre celelalte țări gazdă.

Jucătorii naționalei Iranului se află în prezent în Turcia, unde mai au programat un meci amical, cu Costa Rică. Recent au pierdut, 1-2, partida de pregătire cu Nigeria.

Grupa Iranului de la CM 2026

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles

cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles

cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

