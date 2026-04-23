„Nu ne-a lăsat nimic” Rădoi n-a luat legătura cu înlocuitorul său la FCSB: „N-am vorbit, dar n-am venit de acasă fără să știm ce e aici”

Lucian Filip (35 de ani), antrenorul interimar de la FCSB, a prefațat partida cu Petrolul Ploiești, programată în etapa #6 a play-out-ului, și a abordat și subiectul plecării lui Mirel Rădoi.

FCSB a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon, odată cu plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar Filip se află acum printre cei responsabili de echipă.

Lucian Filip: „Rădoi nu ne-a lăsta nimic, n-am vorbit”

Fostul jucător de la FCSB se aștepta ca înțelegerea dintre Becali și Rădoi să nu fie de lungă durată și speră să reușească să mențină un ritm bun la echipă, după multiplele schimbări din acest sezon.

„A fost o surpriză, dar nu una mare. Am avut senzația, la fiecare meci, că se poate încheia colaborarea dintre antrenor și patron. Am făcut parte și din staff-ul vechi, atunci când s-au obținut performanțe.

Cât timp a fost Mirel Rădoi, am fost prezent la majoritatea antrenamentelor și am văzut cum lucrează. Prin experiența acumulată de-a lungul timpului, ne dorim să suplinim pentru o perioadă scurtă până la venirea unui antrenor cu licență PRO.

Erau unele lucruri care nu se legau. De exemplu, în cazul lui Chiricheș. Patronul a spus clar că nu vrea să mai joace, însă antrenorul l-a introdus pe teren și era, cumva, o situație-limită.

Băieții sunt bine, nu aveau cum să nu fie bine. E important să menținem același ritm de joc și să ne atingem obiectivul. Elias și Pinti lucrau într-un mod, Mirel, împreună cu staff-ul său, în alt mod. Nu vrem să schimbăm prea multe. Echipa vine după rezultate bune.

Va veni un antrenor cu licență PRO, care va schimba și el anumite lucruri. Ar fi prea multe schimbări, iar asta ar putea dăuna jucătorilor”, a declarat Lucian Filip la conferință, potrivit gsp.ro.

În plus, Filip a transmis că Rădoi nu a lăsat niciun fel de indicații pentru ultimele jocuri din actuala stagiune:

„Nu am vorbit cu Mirel Rădoi, nu ne-a lăsat niciun plan de antrenament. Atât eu, cât și Alin Stoica și Marius Popa știm, cumva, ce a lucrat el și ne este destul de ușor să pregătim meciul. Nu am venit de acasă fără să știm ce se întâmplă”.

Ultimele patru partide pe care FCSB le mai are de jucat în acest sezon:

FCSB - Petrolul, 24 aprilie, 20:30

Csikszereda - FCSB, 1 mai, 20:30

FCSB - Unirea Slobozia, în jurul datei de 9 mai

Hermannstadt - FCSB, în jurul datei de 16 mai

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

