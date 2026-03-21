Momente grele pentru Eugen Neagoe Antrenorul Petrolului nu a vorbit cu presa după înfrângerea cu Metaloglobus

- METALOGLOBUS - PETROLUL 1-0. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul oaspeților, a primit o veste groaznică înaintea partidei.
Tehnicianul „lupilor-galbeni” a aflat că mama sa a decedat în această dimineață, informează as.ro.
Mama lui Eugen Neagoe a murit chiar înainte de Metaloglobus - Petrolul
Deși a vorbit cu jurnaliștii înaintea partidei și a stat pe bancă până la final, antrenorul celor de la Petrolul nu s-a mai prezentat la flash-interviu după înfrângere și nici la conferința de presă.
Cel care i-a luat locul a fost secundul său, Carmel Bărbulescu.
Petrolul tremură în lupta pentru salvarea de la retrogradare
Învinsă în prima etapă din play-out, 0-2 pe terenul celor de la Farul Constanța, Petrolul a pierdut și meciul cu Metaloglobus.
Duelul disputat la Clinceni a fost decis de golul marcat de Florin Purece, în minutul 74, din penalty.
În urma acestui rezultat, „lupii-galbeni” sunt pe locul 13, poziție de baraj, cu 16 puncte, în timp ce Metaloglobus rămâne ultima în play-out, cu 10 puncte.
După pauza dedicată echipei naționale, Petrolul va reveni pe teren propriu și o va găzdui pe Csikszereda. Partida este programată luni, 6 aprilie, cu începere de la ora 17:30.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|2
|27
|8
|UTA Arad
|2
|25*
|9
|Botoșani
|1
|24
|10
|Farul
|1
|22*
|11
|Oțelul
|1
|21*
|12
|Csikszereda
|1
|19
|13
|Petrolul
|2
|16
|14
|Unirea Slobozia
|1
|13*
|15
|Hermannstadt
|1
|12*
|16
|Metaloglobus
|2
|10
*️ - beneficiază de rotunjire