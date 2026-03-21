Momente grele pentru Eugen Neagoe Antrenorul Petrolului nu a vorbit cu presa după înfrângerea cu Metaloglobus

METALOGLOBUS - PETROLUL 1-0. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul oaspeților, a primit o veste groaznică înaintea partidei.

Tehnicianul „lupilor-galbeni” a aflat că mama sa a decedat în această dimineață, informează as.ro.

Mama lui Eugen Neagoe a murit chiar înainte de Metaloglobus - Petrolul

Deși a vorbit cu jurnaliștii înaintea partidei și a stat pe bancă până la final, antrenorul celor de la Petrolul nu s-a mai prezentat la flash-interviu după înfrângere și nici la conferința de presă.

Cel care i-a luat locul a fost secundul său, Carmel Bărbulescu.

Petrolul tremură în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Învinsă în prima etapă din play-out, 0-2 pe terenul celor de la Farul Constanța, Petrolul a pierdut și meciul cu Metaloglobus.

Duelul disputat la Clinceni a fost decis de golul marcat de Florin Purece, în minutul 74, din penalty.

În urma acestui rezultat, „lupii-galbeni” sunt pe locul 13, poziție de baraj, cu 16 puncte, în timp ce Metaloglobus rămâne ultima în play-out, cu 10 puncte.

După pauza dedicată echipei naționale, Petrolul va reveni pe teren propriu și o va găzdui pe Csikszereda. Partida este programată luni, 6 aprilie, cu începere de la ora 17:30.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA Arad 2 25* 9 Botoșani 1 24 10 Farul 1 22* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 1 19 13 Petrolul 2 16 14 Unirea Slobozia 1 13* 15 Hermannstadt 1 12* 16 Metaloglobus 2 10

*️ - beneficiază de rotunjire

