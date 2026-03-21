Taxați de fani și de „secund” FOTO. Jucătorii Petrolului, băgați în ședință după eșecul cu Metaloglobus » Grozav: „O rușine”

METALOGLOBUS - PETROLUL 1-0. Carmel Bărbulescu (56 de ani), antrenorul secund al oaspeților, i-a criticat aspru pe jucătorii „lupilor-galbeni”, după a doua înfrângere consecutivă din play-out.

Carmel Bărbulescu i-a ținut locul lui Eugen Neagoe la flash-interviu și la conferința de presă de la finalul meciului.

Citește și Momente grele pentru Eugen Neagoe Antrenorul Petrolului nu a vorbit cu presa după înfrângerea cu Metaloglobus Citește mai mult Momente grele pentru Eugen Neagoe Antrenorul Petrolului nu a vorbit cu presa după înfrângerea cu Metaloglobus

METALOGLOBUS - PETROLUL 1-0 . Carmel Bărbulescu: „Regândim toată strategia”

Secundul Petrolului i-a taxat pe jucători și a anunțat că pauza dedicată echipei naționale vine cum nu se poate mai bine, pentru ca echipa de pe „Ilie Oană” să își poată regândi abordarea.

„Un joc pe care l-am avut la discreție, n-am reușit să ne concretizăm acțiunile de atac. Am greșit la acea fază cu penalty-ul, Boțogan a atins mingea cu mâna și penalty-ul a fost acordat corect, evident. După care ne-am pierdut concetrarea și am intrat într-un fel de presiune.

Sunt anumiți jucători care se vede că nu sunt obișnuiți să joace sub această presiune și vom vedea ce vom face. Avem această pauză binevenită, să regândim toată strategia, inclusiv a primului 11, să vedem ce soluții vom găsi.

Petrolul e o echipă care trebuie să rămână în prima ligă. La Botoșani am avut 5 jucători noi în primul 11, care au demonstrat că pot să joace pentru Petrolul.

În această perioadă, vom analiza atent și vom lua măsurile care se cuvin pentru a redresa jocul și pentru a câștiga următoarele jocuri”, a declarat Carmel Bărbulescu, citat de digisport.ro.

Nu mi-e teamă (n.r. de retrogradare), știu că avem o echipă foarte bună. Astăzi a fost un moment în care n-am fost lucizi. Dacă înțeleg că trebuie să trateze fiecare meci cu mare atenție, sunt convins că vom avea rezultate. Carmel Bărbulescu, antrenor secund Petrolul

Carmel Bărbulescu: „Adi Chică-Roșă de 17 meciuri nu a găsit soluții să marcheze”

Secundul lui Neagoe a scos în evidență și forma slabă prin care trece atacanul Adi Chică-Roșă (27 de ani).

„Am avut probleme de la început (n.r. în atac), am căutat soluții, chiar și cu Gicu Grozav 9 fals.

L-am avut pe Adi Chică-Roșă care de 17 meciuri nu a găsit soluții să marcheze, deși a luptat foarte mult și nu a avut jocuri rele”, a concluzionat Bărbulescu.

Gicu Grozav: „O rușine”

Veteranul Petrolului a tras și el un semnal de alarmă și susține că el și coechipierii lui ar trebui să-și schimbe atitudinea până nu e prea târziu.

„Sincer, pentru noi este o rușine. Am venit montați, am venit să câștigăm, pentru că îi mai bătusem de două ori în acest sezon. Presiunea e mare. Ei nu mai au nimic de pierdut, sunt mai dezinvolți.

La noi e presiune, e un club de tradiție. Am avut câteva situații de a marca, după care am intrat în jocul lor, eram lenți, nu am mai fost lucizi. Nu am luat niciun punct, sunt supărat, dezamăgit. Mă așteptam să câștigăm”, a spus Grozav pentru sursa citată.

Jucătorii Petrolului, băgați în ședință de fani

La finalul partidei de la Clinceni, fanii Petrolului care au făcut deplasarea și-au pierdut răbdarea și și-au bagat în ședință favoriții.

După ce i-au mustrat timp de câteva minute, suporterii i-au aplaudat pe jucători și le-au spus că așteaptă o victorie în meciul cu Csikszereda din etapa viitoare.

Grozav a vorbit și el despre momentul în care jucătorii au mers în fața galeriei:

„Întotdeauna îmi asum, sunt un jucător vechi, normal că sunt primul în fața galeriei. E un club cu presiune, cu suporteri. Când avem rezultate, e foarte frumos. Când ai rezultate, e frumos să joci la Petrolul. Când e greu, îți asumi, mergi acolo, te mai înjură lumea, așa e la fotbal.

Trebuie să câștigăm puncte. E un mesaj și pentru colegi, da, pentru toți dintre ei. Trebuie să ne trezim cât mai repede, că stăm cu emoții, cu supărări și nu va fi bine pentru nimeni. O să încercăm să ne revenim!”, a mai spus Grozav.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA Arad 2 25* 9 Botoșani 1 24 10 Farul 1 22* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 1 19 13 Petrolul 2 16 14 Unirea Slobozia 1 13* 15 Hermannstadt 1 12* 16 Metaloglobus 2 10

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

