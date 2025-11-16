„Ignorăm realitatea” Florin Gardoș critică așteptările fanilor: „Pretențiile unei națiuni mari, resursele unei națiuni mici”

Bosnia - România 3-1. Florin Gardoș (37 de ani) a criticat așteptările legate de națională, pe care le consideră nerealiste.

Fostul fundaș a mai spus că România nu poate concura cu echipe mult mai valoroase.

Odată cu înfrângerea din Bosnia, România a pierdut orice șansă de a se clasa pe locul al doilea în grupa preliminară.

Singurul mod prin care naționala mai poate ajunge la Mondial e reprezentat de barajul din luna martie.

Bosnia - România 3-1 . Gardoș: „Nu poți compensa la nesfârșit diferența de valoare”

„Văd în continuare că ignorăm realitatea și avem impresia că totul se rezolvă din «atitudine». Oamenii cred că poți compensa diferența de valoare cu organizare și disciplină la nesfârșit.

Asta în condițiile în care România a avut cea mai mică cotă de piață de la EURO 2024 și mai mereu adversarii au jucători la cluburi mai importante decât ai noștri.

Încă văd comentarii gen «n-avem antrenor», «numai fițe și tatuaje», «ce să facem la Mondial dacă nu batem Bosnia». Nu batem Bosnia pentru că luăm un roșu nefericit și acasă arbitrii nu văd un penalty cât casa ”, a notat fostul fundaș de la Southampton, pe rețelele de socializare.

Apoi, Gardoș a oferit exemplul Suediei, națională cu un lot evaluat la 515 milioane de euro, unde doar atacantul Alexander Isak (Liverpool) este cotat la 140 de milioane, conform transfermarkt.com.

Totuși, suedezii se află pe ultimul loc într-o grupă cu Elveția, Kosovo și Slovenia.

„Sunt tare curios ce reacții am avea dacă România ar avea un atacant la Liverpool, unul la Arsenal, un Elanga la Newcastle și un Bergvall de 40 de milioane la 19 ani și totuși am termina ultimii într-o grupă de calificare.

Avem pretențiile unei națiuni mari, dar resursele unei națiuni mici”

Florin Gardoș a jucat 14 meciuri pentru echipa națională a României.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

