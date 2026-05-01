Intervenție în conflictul Dobre - Gâlcă Fostul jucător de la Rapid spune cum ar fi procedat în locul antrenorului: „Asta am învățat de la Mircea Lucescu”

Marius Măldărășanu (51 de ani) a vorbit despre conflictul din ultimele săptămâni de la Rapid, dintre Costel Gâlcă și Alex Dobre.

Atacantul giuleștenilor a pierdut banderola de căpitan, după ce a intrat în conflict cu antrenorul, susținând că tactica aleasă în meciul cu FC Argeș, scor 0-0, nu a fost potrivită.

Marius Măldărășanu: „Asta am învațat de la Mircea Lucescu”

Acum, fostul jucător al giuleștenilor e de părere că tehnicianul Rapidului ar fi putut gestiona mai bine situația, la fel și jucătorul.

„Știu despre acest conflict. Și eu am făcut greșeli ca jucător. Câteodată, bazându-te pe valoarea ta, faci niște gesturi, niște greșeli. Normal că îți trebuie pedagogie ca antrenor. E adevărat, sunt situații peste care nu poți trece.

Poți să nu treci (n.r. - peste o situație de acest gen) în momentul în care Dobre n-ar fi avut un sezon bun până la un moment dat. Într-adevăr, nu e în cea mai bună formă în ultimul timp.

L-am avut pe Mircea Lucescu și am învățat foarte multe de la el. Trebuie să mai închizi ochii, te mai uiți în altă parte… Apar situații în antrenamente. Poate un jucător nu e bine cu soția acasă și refulează pe teren. Sunt momente peste care trebuie să trecem, dar nu oricum.

Gestul lui Dobre nu știu dacă e de neiertat. Dacă vrem binele echipei, amândoi trebuiau să facă ceva. Eu nu sunt un om ranchiunos. Dacă vine unul și mă înjură de mamă sau nevastă, mi-e foarte greu să iert, dar dacă sunt alte lucruri, eu trec peste”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit prosport.ro.

Măldărășanu a jucat pentru Rapid din 1998 până în 2008, cu o pauză de jumătate de an în 2003, când a fost împrumutat la Beșiktaș.

Tehnicianul a rămas fără echipă în decembrie 2025, când a fost dat afară de la FC Hermannstadt. A fost dorit de Rapid în vara anului 2025.

Rapid a ajuns la 5 meciuri consecutive fără succes în play-off, fiind aproape out matematic din lupta pentru titlu, singurul obiectiv fiind locul 4, care va duce la barajul pentru Conference League, având în vedere că U Cluj și U Craiova, primele clasate din Liga 1, se vor duela în finala Cupei României.

