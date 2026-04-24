Marele Premiu al Turciei va reveni în calendarul Formulei 1 în sezonul viitor, pentru prima dată din 2021, în urma unui acord inițial valabil pe cinci ani.

Anunțul a fost făcut de guvernul turc și de președintele Recep Tayyip Erdogan.

Ulterior, Formula 1 a confirmat și ea această veste într-un mod inedit. Un monopost condus de pilotul Red Bull Yuki Tsunoda a gonit pe un drum principal din centrul Istanbulului, spre Palatul Dolmabahce de pe Bosfor.

Formula 1 revine în Turcia din 2027

„În ultimii ani ne-am consolidat poziția ca fiind una dintre insulele de stabilitate din regiune și este, de asemenea, un semnal important că suntem apreciați ca o țară de încredere, iar ospitalitatea noastră este apreciată și de lume”, a declarat Erdogan, citat de apnews.com.

Președintele Turciei a mai afirmat că acordul va fi valabil pentru următorii cinci ani.

Circuitul Istanbul Park, aflat în afara orașului, a găzduit pentru prima dată Formula 1 între 2005 și 2011, iar cursa de anul viitor ar fi prima de la revenirea Turciei în calendar din 2020 și 2021, determinată de perturbările cauzate de pandemia COVID-19.

Valtteri Bottas (Mercedes) a câștigat ultima cursă ce a avut loc pe circuitul Istanbul Park.

În acest moment, Formula 1 se află în pauză, după ce cursele din Bahrain și Arabia Saudită, care ar fi urmat să aibă loc pe 12 și 19 aprilie, au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Sezonul se va relua cu Marele Premiu de la Miami, programat pentru 3 mai.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) 72 puncte George Russell (Mercedes) 63 Charles Leclerc (Ferrari) 49 Lewis Hamilton (Ferrari) 41 Lando Norris (McLaren) 25 Oscar Piastri (McLaren) 21 Oliver Bearman (Haas) 17 Pierre Gasly (Alpine) 15 Max Verstappen (RedBull) 12 Liam Lawson (Racing Bulls) 10

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes 135 puncte Ferrari 90 McLaren 46 Haas 18 Alpine 16 RedBull 16 Audi 2 Williams 2 Cadillac 0 Aston Martin 0

