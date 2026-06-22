Explicațiile lui Bergodi Ce a spus tehnicianul lui U Cluj, după ce echipa sa a pierdut cu juniorii: „Sunt la alt nivel, e normal”

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a vorbit despre eșecul surprinzător suferit împotriva Croației U19, scor 1-2, în cantonamentul din această vară.

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În prima partidă de pregătire din Nedelisce, vicecampioana României a cedat, duminică, în fața juniorilor croați, unicul gol al „șepcilor roșii” fiind marcat de Dorin Codrea, în minutul 81.

Cristiano Bergodi, după ce U Cluj a pierdut cu juniorii: „Sunt la alt nivel, e normal”

În ciuda înfrângerii suferite în fața Croației U19, Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi, chiar dacă nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor în prima repriză.

„Un meci bun. Am jucat împotriva unei echipe din tineri din Croația, care peste o săptămână începe Campionatul European și ei probabil că sunt la 90%. Sunt la un alt nivel de pregătire, normal.

Noi am suferit un pic în prima repriză, apoi în a doua repriză am fost mai bine, pentru că oricum sunt 6 sau 7 zile de când ne antrenăm.

Dar bine că nu s-a accidentat nimeni și jucătorii, încet, încet prind și o pregătire fizică bună. Se vede și la jucătorii noi ceva pozitiv și sunt mulțumit. Se simte oboseala.

Probabil că în prima repriză au resimțit oboseala a două antrenamente pe care le-am făcut un pic mai tare și e normal ca jucătorii să resimtă asta.

Dar în acest moment este un moment de pregătire în care se acumulează energie și noi trebuie să avem răbdare și să așteptăm să treacă zilele și să sperăm ca următorul meci de pregătire să ne aducă și un pic de prospețime.

Am întâlnit o echipă cu jucători care joacă la Barcelona, Bayern Munchen, jucători care joacă la echipe mari din Europa. Atunci e bine”, a declarat Cristiano Bergodi, citat de digisport.ro.

Important este să acumulăm energie pentru când va începe sezonul oficial. A fost un test bun, pentru primul meci al nostru, după trei zile de cantonament, a fost bine. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Echipa de start a celor de la U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cisse, Techereș - Ayomide, Bic - Stanojev, Mendy, Ștefănescu - Trică

U Cluj, duel tare cu Dinamo Kiev

U Cluj și Dinamo Kiev se vor întâlni în primul tur preliminar din Europa League.

Primul meci cu formația ucraineană se va disputa pe 9 iulie, de la ora locală 19:00 (20:00 în România), pe Arena Lublin din Polonia. Returul este programat pe 16 iulie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena.

Dacă va trece de Dinamo Kiev, U Cluj o va întâlni pe PAOK Salonic, în turul al doilea preliminar al celei de-a doua competiții europene.

În cazul în care va fi eliminată de ucraineni, formația antrenată de Cristiano Bergodi își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League, unde va juca cu SK Brann în turul doi preliminar.

Între cele două meciuri cu Dinamo Kiev, U Cluj va înfrunta U Craiova în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.

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