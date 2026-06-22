Ratează încă un transfer? Detalii despre viitorul jucătorului propus la FCSB: „Avem nevoie de el”

Florin Pîrvu (51 de ani), antrenorul lui FC Voluntari, a vorbit despre viitorul lui Remus Guțea (19 ani), fotbalist care a intrat în vizorul celor de la FCSB.

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FC Voluntari a promovat în Liga 1 după ce a învins-o pe Hermannstadt în barajul de menținere/promovare (5-3 la general).

Remus Guțea a contribuit decisiv la victorie, după ce a obținut al doilea penalty al echipei, în minutul 73.

Ratează FCSB încă un transfer? Pîrvu: „Avem nevoie de el”

La plecarea în cantonamentul din Croația, Florin Pîrvu a precizat că Remus Guțea va rămâne la FC Voluntari, în ciuda interesului celor de la FCSB.

„Este adevărat că a existat un interes de la FCSB și știam că o să mă întrebați lucrul acesta. Într-o discuție cu conducerea clubului, am luat decizia ca Remus Guțea să continue alături de Voluntari și vom vedea în perioada următoare ce va fi.

Consider că Remus, în acest moment, are nevoie de Voluntari pentru următoarea perioadă. Este un jucător talentat.

Îi prevăd un viitor frumos, dar trebuie să rămână echilibrat și să-și facă datoria, în primul rând, la Voluntari, după care vom vedea ce va fi”, a declarat antrenorul ilfovenilor, conform digisport.ro.

275.000 de euro este cota de piață a lui Remus Guțea, conform Transfermarkt

Remus Guțea și-a început cariera la CS Mioveni, formație la care a evoluat până în ianuarie 2025. Atunci, echipa a intrat în faliment în urma problemelor financiare.

A fost transferat de FC Voluntari și s-a impus rapid la echipa antrenată de Florin Pîrvu. În sezonul recent încheiat, Guțea a jucat 32 de meciui, a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive.

La finalul partidei cu Hermannstadt de la baraj, Remus Guțea a fost întrebat ce meci așteaptă în Liga 1, în sezonul viitor. Acesta a precizat că vrea să joace cu FCSB, echipă pe care o susține încă din copilărie.

Cu FCSB (n.r. - e nerăbdător să joace), că ţin de mic cu FCSB. Remus Guțea, jucător FC Voluntari

Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”

La începutul lunii iunie, Gigi Becali a precizat că un eventual transfer al lui Guțea nu ar fi ușor de realizat, deoarece Florin Pandele, finul său și primarul Voluntariului, ar putea cere o sumă importantă pentru fotbalistul care a impresionat în Liga 2.

„L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: «Ia-l pe Remus Guțea imediat!». Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: «Lasă, că are nașul bani»

Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Penalty-ul obținut de Remus Guțea în minutul 73 al partidei FC Voluntari - Hermannstadt 3-0

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