„Aștept cu nerăbdare” VIDEO. Noi imagini de pe șantierul stadionului din Timișoara

Cosmin Tabără, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport si fost viceprimar al Timișoarei, a publicat pe rețelele de socializare un videoclip de pe șantierul noului stadion din localitate.

Arena „Eroii Timișoarei” trebuia să fie inaugurată vara sau cel târziu toamna aceasta, însă lucrările sunt departe de a fi finalizate.

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Până când construcția va fi gata, Poli Timișoara, nou-promovată în Liga 2, își va disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul Electrica, o arenă cu o capacitate de doar 500 de locuri, pe care a evoluat și în sezonul trecut, în Liga 3.

Cosmin Tabără: „Aștept cu nerăbdare momentul finalizării stadionului”

Noua arenă are fundație din beton și structură metalică și va fi de categoria 4, în conformitate cu cerințele UEFA și IFAB.

Fostul viceprimar al Timișoarei, Cosmin Tabără, a vizitat viitorul stadion din localitate și a făcut publice imaginile pe rețelele de socializare.

„Aștept cu nerăbdare momentul finalizării stadionului și să urc în tribuna plină de suporteri!”, a scris Tabără pe pagina personală de Facebook.

Cât costă ridicarea arenei „Eroii Timișoarei”

Poli va juca pe „Eroii Timișoarei” până va fi gata celălalt proiect de anvergură din oraș, noul stadion „Dan Păltinișanu”, de 32.000 de locuri, care va costa 140 de milioane de euro. Va fi al doilea ca mărime din România, după Arena Națională.

Arena „Eroii Timișoarei” este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați, are un cost estimat de 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de circa 10.100 de locuri.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

La mijlocul lunii iunie, Dinu Bara, directorul general al clubului Poli Timișoara, declara că, în cel mai optimist scenariu, formația antrenată de Dan Alexa ar urma să dispute primul meci pe arena „Eroii Timișoarei” la începutul anului 2027.

FOTO. Stadiul lucrărilor la stadionul „Eroii Timișoarei” în luna iunie

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