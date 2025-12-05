Răzvan Burleanu (41 de ani) a venit cu o primă reacție după ce a aflat posibilii oponenți ai României la CM 2026.

Președintele FRF a fost prezent la Washignton DC, orașul în care a avut loc tragerea la sorți pentru grupele turneului final.

Pentru a ajunge la turneul final de anul viitor, organizat de SUA, Mexic și Canada, România trebuie să treacă de două meciuri în barajul european al CM 2026.

Răzvan Burleanu: „O tragere la sorți care ne motivează enorm”

După ce a văzut grupa accesibilă în care ar putea ajunge naționala noastră, Burleanu e de părere că aceasta ar trebui să reprezinte o motivație în plus pentru „tricolori”.

„Este o tragere la sorţi care ne şi motivează şi ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc şi să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum”, a declarat Burleanu, pentru frf.ro.

În eventualitatea în care va câștiga ambele meciuri ale barajului, România va înfrunta SUA, Paraguay și Australia, fiind repartizată chiar în grupa unuia dintre organizatori.

Selecţionerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorţi din cauza celor două operaţii suferite la şold, iar drumul până la Washington ar fi fost unul lung şi dificil pentru acesta, mai susține sursa citată.

Turcia, adversara României în barajul pentru CM 2026

România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Meciul va avea loc pe 26 martie.

Dacă se va califica mai departe, selecționata antrenată de Mircea Lucescu va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

De precizat că „tricolorii” vor juca ambele meciuri în deplasare.

