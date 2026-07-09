Poliția a deschis dosar penal Anchetatorii fac cercetări pentru ucidere din culpă, după decesul lui Gabriel Mureșan
Gabriel Mureșan a decedat la vârsta de 44 de ani (foto: Facebook/Primăria Apold)
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Poliția a deschis dosar penal Anchetatorii fac cercetări pentru ucidere din culpă, după decesul lui Gabriel Mureșan

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 10:49
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 12:02
  • Fostul jucător al CFR Cluj și primar al comunei Apold, Gabriel Mureșan, a murit la vârsta de 44 de ani, după ce a intrat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.
  • La solicitarea GOLAZO.ro, IPJ Mureș a transmis că a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs decesul.
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Fostul fotbalist Gabriel Mureșan, care ocupa funcția de primar al comunei Apold, a murit la vârsta de 44 de ani, după ce a intrat într-un lac din apropierea localității Șaeș. La solicitarea GOLAZO.ro, IPJ Mureș a transmis primele informații oficiale privind ancheta deschisă în acest caz.

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IPJ Mureș: Identificat în stare de inconștiență. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Potrivit informațiilor comunicate pentru GOLAZO.ro de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, incidentul s-a petrecut în seara zilei de miercuri, 8 iulie 2026.

„La data de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat, de 44 de ani, din comuna Apold, a intrat într-un lac în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureș.

În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat la spital, însă, din nefericire, acesta a decedat.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia”, a transmis IPJ Mureș.

Potrivit ISU Mureș, Gabi Mureșan a fost extras din apă în jurul orei 01:30, după aproximativ două ore și jumătate de la alertarea autorităților, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

Cauza decesului nu a fost stabilită oficial

Poliția nu a comunicat, până în acest moment, cauza medicală a decesului fostului fotbalist.

Anchetatorii precizează că dosarul penal pentru ucidere din culpă a fost deschis pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia, procedură obișnuită în cazurile de moarte suspectă.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Gabriel Mureșan se afla la o petrecere, iar înainte de a intra în lac a făcut saună.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat oficial dacă acest aspect are vreo legătură cu decesul, iar cauza exactă urmează să fie stabilită în cadrul anchetei.

Contactat de GOLAZO.ro, purtătorul de cuvânt al UPU Târgu Mureș, Mariana Moldovan-Negoiță, a precizat că nu poate comunica informații referitoare la cauza decesului fostului fotbalist.

Ștefan Gadola: „Probabil a făcut un șoc termic”

Ștefan Gadola, unul dintre finanțatorii CFR Cluj și apropiat al lui Gabriel Mureșan, a declarat că familia fostului fotbalist și-ar fi dat seama că acesta a intrat în lac după ce a verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Familia l-a căutat și nu l-a găsit. L-a căutat pe camere și au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună și probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un șoc termic, nu știu încă mai multe amănunte.

Atâta știu. Familia a alertat SMURD-ul și l-au găsit... Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reușit să-l aducă la viață”, a declarat Ștefan Gadola, potrivit gsp.ro.

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