Rareș Ilie a spus „NU” Așteptat să revină la Rapid, fotbalistul și-ar fi decis viitorul. Ce echipă a ales

Rareș Ilie (23 de ani) ar fi refuzat propunerea de a reveni la Rapid. Jucătorul a decis să se întoarcă la Nice, formație cu care mai are contract până în vara lui 2027.

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Rareș Ilie și-a decis viitorul, după ce a fost curtat insistent în această vară pentru o revenire în Giulești.

Rareș Ilie a refuzat-o pe Rapid!

Împrumutat de Nice la mai multe echipe în ultimii ani, fostul internațional de tineret a decis să nu dea curs ofertei venite de la Rapid și să se întoarcă în Hexagon , potrivit gsp.ro.

Săptămâna viitoare, extrema stângă urmează să înceapă pregătirile alături de echipa din Franța.

Rareș Ilie a fost transferat de Nice în vara anului 2022, când formație din Ligue 1 plătea Rapidului suma de 4 milioane de euro.

Internaționalul român a bifat doar 10 meciuri pentru francezi în ultimii patru ani, fiind împrumutat la echipe precum Maccabi Tel-Aviv (Israel), Lausanne (Elveția), Catanzaro și Empoli (Italia).

În stagiunea precedentă, Rareș Ilie a adunat 28 de meciuri, a marcat două goluri și a reușit patru pase decisive pentru Empoli.

Evoluțiile fotbalistului de 23 de ani nu i-au încântat pe italieni, care au decis să nu activeze clauza de cumpărare definitivă în valoare de 800.000 de euro.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Rareș Ilie, conform Transfermarkt

Cifrele din cariera lui Rareș Ilie:

Rapid: 60 de meciuri, 9 goluri, 12 pase decisive

FC Lausanne: 32 de meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive

Empoli: 28 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive

Catanzaro: 15 meciuri, 3 pase decisive

Nice: 10 meciuri

Maccabi Tel-Aviv: 9 meciuri, o pasă decisivă

Marius Bilașco, despre Rareș Ilie: „Nu putem să-l așteptăm foarte mult timp”

Zilele trecute, oficialul din Giulești a vorbit și el despre potențialul transfer al lui Rareș Ilie.

„Mingea este la Rareș Ilie, depinde ce vrea el să facă. Nu putem să-l așteptăm foarte mult timp. Noi îl dorim, am făcut o ofertă despre care credem că e maximum pe care îl putem oferi pentru un jucător pe care îl considerăm extrem de important și pe care antrenorul îl dorește foarte mult.

Sunt anumite lucruri care nu depind de noi, ține de ce își dorește el și de cum îl sfătuiesc cei de pe lângă el.

Nu i-am dat un termen limită, dar i-am explicat la ultima discuție că nu putem aștepta foarte mult. I-am spus că nu putem sta până începe campionatul”, a declarat Marius Bilașco, zilele trecute, la Digi Sport.

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