„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”

Luis Enrique a fost provocat la conferința de presă dinaintea următoarei partide de campionat, cu Lorient, să discute despre reacțiile din lumea fotbalului la PSG - Bayern 5-4.

Ziaristul francez Frederic Hermel a descris partida de pe Parc des Princes drept „un simbol al erei TikTok”. Și alți jurnaliști sau oameni de fotbal au criticat modul în care s-au apărat semifinalistele UCL, în antiteză cu spectacolul ofensiv oferit.

„Ăsta nu e fotbal, pentru că acest sport e construit pe portar, apărare, mijloc de teren și atac. Totuși, în acest meci, a existat doar atacul. Cele două echipe ne-au privat în trei sferturi din meci de fotbal adevărat.

Ceea ce am văzut marți seară este simbolul erei TikTok, unde totul trebuie să fie o succesiune de conținut intens și rapid, unde pauzele și reflecția sunt interzise. Sărac fotbal. Săracă lume” , a scris Hermel pe site-ul as.com.

Luis Enrique: „Ce nivel au ambele echipe, ce nivel au atacanții lor!”

Antrenorul spaniol de 55 de ani a fost întrebat despre aceste comentarii și despre instabilitatea defensivă a celor două formații.

„E ca în viață, există opinii peste tot. Nu cred că e important să respecți fiecare opinie, pentru că, dacă e o opinie de rahat, nu ai niciun motiv să o respecți…

Există oameni cărora le place fotbalul jucat așa, sunt majoritari, iar eu sunt unul dintre ei. Dar unora nu le place.

Ceea ce cred eu e că am arătat că majoritatea s-a bucurat de meci, iar asta e cel mai important lucru.

Ce nivel au ambele echipe, ce nivel au atacanții lor! Un scor de 5-4 ar putea părea catastrofal pentru defensivă, dar suntem două dintre cele mai bune echipe în apărare, alături de Arsenal. A fost un alt tip de meci. Bayern e cel mai dificil adversar pe care l-am întâlnit cu PSG.

Este un meci de fotbal unic pentru mine. Dacă în mod normal dedic 3 ore analizei de după meci, de data aceasta au fost 5 ore pentru PSG - Bayern.

Au fost faze incredibile, atât în ​​atac, cât și în defensivă, din partea lui Bayern. Nu a existat nicio eroare defensivă, ceea ce a făcut ca acest meci să fie magnific.

Uitați-vă cum s-au apărat Kane și Dembélé! Incredibil! Trebuie să felicităm ambele echipe și să ne bucurăm de meci”, a spus Luis Enrique conform marca.com.

🗣️ Luis Enrique, sobre los que criticaron el bajo nivel defensivo del PSG - Bayern: “Las opiniones de mierda no se deben respetar...” 😲



💣 Habrá gente que le guste jugar al fútbol de esta manera, que es la mayoría, y aquí me incluyo, y otras que no les gusta jugar así..." pic.twitter.com/DpdkakBP34 — Diario AS (@diarioas) May 1, 2026

Hakimi, ce trebuie să mai spun despre el? Nivelul lui? Este titular, joacă mereu la un nivel extrem de înalt. Este o mașinărie, este incredibil. E ca și cum ai avea trei jucători într-unul singur. Din păcate, nu va fi la retur Luis Enrique

