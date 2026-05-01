„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Liga Campionilor

Publicat: 01.05.2026, ora 18:43
Actualizat: 01.05.2026, ora 18:56
  • Luis Enrique a fost provocat la conferința de presă dinaintea următoarei partide de campionat, cu Lorient, să discute despre reacțiile din lumea fotbalului la PSG - Bayern 5-4.

Ziaristul francez Frederic Hermel a descris partida de pe Parc des Princes drept „un simbol al erei TikTok”. Și alți jurnaliști sau oameni de fotbal au criticat modul în care s-au apărat semifinalistele UCL, în antiteză cu spectacolul ofensiv oferit.

Ajutor de la FCSB Fotbalistul accidentat grav,  așteptat la baza campioanei: „Doar de la ei nu putem să primim”
Citește și
Ajutor de la FCSB Fotbalistul accidentat grav, așteptat la baza campioanei: „Doar de la ei nu putem să primim”
Citește mai mult
Ajutor de la FCSB Fotbalistul accidentat grav,  așteptat la baza campioanei: „Doar de la ei nu putem să primim”

„Ăsta nu e fotbal, pentru că acest sport e construit pe portar, apărare, mijloc de teren și atac. Totuși, în acest meci, a existat doar atacul. Cele două echipe ne-au privat în trei sferturi din meci de fotbal adevărat.

Ceea ce am văzut marți seară este simbolul erei TikTok, unde totul trebuie să fie o succesiune de conținut intens și rapid, unde pauzele și reflecția sunt interzise. Sărac fotbal. Săracă lume”, a scris Hermel pe site-ul as.com.

Luis Enrique: „Ce nivel au ambele echipe, ce nivel au atacanții lor!”

Antrenorul spaniol de 55 de ani a fost întrebat despre aceste comentarii și despre instabilitatea defensivă a celor două formații.

„E ca în viață, există opinii peste tot. Nu cred că e important să respecți fiecare opinie, pentru că, dacă e o opinie de rahat, nu ai niciun motiv să o respecți…

Există oameni cărora le place fotbalul jucat așa, sunt majoritari, iar eu sunt unul dintre ei. Dar unora nu le place.

Ceea ce cred eu e că am arătat că majoritatea s-a bucurat de meci, iar asta e cel mai important lucru.

Ce nivel au ambele echipe, ce nivel au atacanții lor! Un scor de 5-4 ar putea părea catastrofal pentru defensivă, dar suntem două dintre cele mai bune echipe în apărare, alături de Arsenal. A fost un alt tip de meci. Bayern e cel mai dificil adversar pe care l-am întâlnit cu PSG.

Este un meci de fotbal unic pentru mine. Dacă în mod normal dedic 3 ore analizei de după meci, de data aceasta au fost 5 ore pentru PSG - Bayern.

Au fost faze incredibile, atât în ​​atac, cât și în defensivă, din partea lui Bayern. Nu a existat nicio eroare defensivă, ceea ce a făcut ca acest meci să fie magnific.

Uitați-vă cum s-au apărat Kane și Dembélé! Incredibil! Trebuie să felicităm ambele echipe și să ne bucurăm de meci”, a spus Luis Enrique conform marca.com.

Hakimi, ce trebuie să mai spun despre el? Nivelul lui? Este titular, joacă mereu la un nivel extrem de înalt. Este o mașinărie, este incredibil. E ca și cum ai avea trei jucători într-unul singur. Din păcate, nu va fi la retur Luis Enrique

Citește și

Poliția a blocat acordul istoric! A intervenit și Ministrul:  ce se întâmplă la echipa lui Răzvan Lucescu
Campionate
18:08
Poliția a blocat acordul istoric! A intervenit și Ministrul: ce se întâmplă la echipa lui Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Poliția a blocat acordul istoric! A intervenit și Ministrul:  ce se întâmplă la echipa lui Răzvan Lucescu
Lovitură pentru CSA Steaua Echipa a fost depunctată , iar viitorul clubului e incert: „Niciun transfer pentru sezonul viitor”
Handbal
17:46
Lovitură pentru CSA Steaua Echipa a fost depunctată, iar viitorul clubului e incert: „Niciun transfer pentru sezonul viitor”
Citește mai mult
Lovitură pentru CSA Steaua Echipa a fost depunctată , iar viitorul clubului e incert: „Niciun transfer pentru sezonul viitor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
Liga Campionilor BAYERN PSG Luis Enrique CRITICI defensiva
Știrile zilei din sport
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Superliga
01.05
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Citește mai mult
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Stranieri
01.05
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Citește mai mult
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Superliga
01.05
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Citește mai mult
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Campionate
01.05
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Citește mai mult
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:56
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
22:48
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
23:04
„Ne-am antrenat două zile la asta” Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
„Ne-am antrenat două zile la asta”  Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
22:40
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Top stiri
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Superliga
01.05
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Citește mai mult
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda:  au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
Campionate
01.05
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda: au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
Citește mai mult
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda:  au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Liga Campionilor
01.05
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Citește mai mult
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
B365
30.04
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
Citește mai mult
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 37 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
02.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share