„Dumnezeule, ce-am făcut?” Jucătorul care nu s-a mai antrenat cu Real Madrid până n-a plecat Cristiano Ronaldo, după un tackling periculos la antrenament

- Un fost fotbalist de la academia lui Real Madrid a povestit un episod legat de Cristiano Ronaldo, ce a avut loc în 2018
Manu Hernando, legitimat acum la Racing Santander, a rememorat un moment din perioada în care evolua la academia de juniori a lui Real Madrid, episod care l-a marcat profund.
Fundașul, acum în vârstă de 27 de ani, a făcut parte din structura de tineret a clubului madrilen timp de trei ani, începând din 2017.
A evoluat pentru Castilla și a participat regulat la antrenamentele primei echipe.
Nu s-a mai antrenat cu Real Madrid până n-a plecat Ronaldo, după un tackling periculos la antrenament
Într-un interviu oferit postului Cadena SER, Hernando a vorbit despre o ședință de pregătire la care au luat parte jucători importanți, precum liderul Sergio Ramos și starul portughez Cristiano Ronaldo.
Conform spuselor sale, un incident petrecut atunci a avut efecte imediate.
„L-am lovit din greșeală pe Cristiano. Serios, nici nu am vrut să bag piciorul. Dar la o fază în care am văzut că vine cu forță, el a atins ușor mingea și eu am coborât cu piciorul și l-am lovit în tendonul lui Ahile. A fost ceva urât. M-am gândit: «Dumnezeule, ce-am făcut?». Nu m-am mai antrenat cu echipa mare în acel an”, a spus fundașul.
Fotbalistul a oferit mai multe detalii despre acel moment: „Cred că a fost prin luna martie, nu-mi amintesc exact când, nu mai era mult timp până la sfârșitul sezonului, dar nu am mai fost chemat să mă antrenez cu ei în acel sezon”.
Hernando a ținut să precizeze că incidentul nu i-a afectat parcursul la club pe termen lung, contrazicând informațiile apărute atunci.
„În acea vară, Cristiano a mers la Juventus , iar în sezonul următor m-am întors la antrenamente cu prima echipă.
Apoi au început să apară știri de genul «Tânărul care și-a ruinat cariera». Și mă gândeam: «Dumnezeule, ce se rostogolește informația asta».
Au existat, de asemenea, informații că nu am mai fost chemat niciodată la prima echipă, că am fost exclus, iar asta e o minciună”, a declarat el.
Pentru a clarifica situația, Hernando a încheiat: „E adevărat că în cele două sau trei luni rămase din acel sezon nu am mai fost chemat, dar m-am întors din vară. De fapt, ei contau pe mine în presezon și nu am putut merge în cantonament din cauza unei accidentări. Dar ei chiar contau pe mine”.