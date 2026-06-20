Escrocii au găsit o nouă metodă de fraudă online, folosind imagini AI cu Gică Hagi (61 de ani) și Ion Țiriac (87 de ani)

Mai jos, detalii despre cum încearcă să-și convingă victimele să investească bani pentru câștiguri fictive.

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De câteva zile circulă pe TikTok imagini cu selecționerul Gică Hagi revoltat și care îi îndeamnă pe urmăritori să intre pe un link unde vor găsi un articol din care trebuie să își tragă singuri concluziile.

Mesajul: „Mă doare că privim și tăcem. Am văzut fragmentul și, sincer, nu pot rămâne indiferent. Eu cred că situația asta trebuie să ne facă să ne uităm atent. Nu știu dacă o să existe concluzii, dar eu aștept să se clarifice. Fiecare decide ce să creadă. Până atunci, iată link-ul către articolul complet. Uitați-vă și trageți singuri concluziile”.

VIDEO+FOTO. Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac! Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online!

Doar că acela NU este Hagi! Este un clip fals realizat cu inteligență artificială. În ultimele zile au apărut 3 astfel de clipuri, fiecare în același stil. Cu un „Hagi” revoltat, care nu mai poate să tacă și trebuie să ne împărtășească informații cruciale.

La finalul clipului pare că ești redirecționat către site-ul Libertatea către o știre cu titlul: „URGENT: Înregistrare din Parlamentul României pe care autoritățile nu au reușit să o cenzureze. George Simion dezvăluie cum câștigă de fapt bani guvernatorul BNR!”.

Este vorba însă de o clonă a site-ului! Acel articol nu este real! Apar imagini AI de la o ceartă fictivă între George Simion, președintele AUR, și Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Una în care parlamentarul e scandalizat că o platformă de investiții unde se câștigă sume uriașe e ascunsă de români. Și, pentru a-i atrage pe cititori în capcană, autorii înșelătoriei scriu că Simion ar fi demonstrat în ședința Parlamentului eficiența platformei. Un profit fictiv de 74 de lei în 10 minute cu 1.000 de lei depuși.

O înșelătorie prin care escrocii vor să profite de problemele financiare ale românilor din ultimele luni și să le ia banii cu promisiunea unor câștiguri fictive.

La final, cititorii sunt încurajați să își lase datele personale și să aștepte apelul unui reprezentant oficial care îi va ajuta cu accesul pe platformă, unde trebuie să depună cel puțin 1.500 de lei. Mai mult, aceștia sunt avertizați că au mai rămas doar 99 de locuri din 140.000 disponibile și că, dacă nu vor răspunde apelului, nu vor mai putea accesa platforma.

Totul pentru a-i determina pe oameni să sară peste verificări de teama că vor rata șansa. Una care îi va face să își piardă banii.

E folosită și imaginea președintelui Nicușor Dan

Până la publicarea articolului, pagina cu articolul fictiv a fost modificată. În acest moment este o clonă a site-ului Adevărul cu un mesaj mult mai direct: „Câștigă peste 95.000 RON lunar! Inovația revoluționară a României este acum disponibilă direct pe telefonul tău!”.

O nouă înșelătorie, de data asta cu imagini AI generate cu președintele Nicușor Dan și cu Ion Țiriac, legenda tenisului românesc. De data aceasta, articolul fictiv este unul pozitiv, iar cei doi ar prezenta românilor tehnologia folosită de BNR și susținută de toate băncile din țară.

Textul se încheie la fel, cu un chestionar în care cititorii sunt îndemnați să-și lase datele și să aștepte telefonul specialistului pentru activarea contului.

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