Pleacă Rădoi de la FCSB? Răspunsul dat de un fost jucător de la Dinamo: „Nu e în regulă! Cred că va izbucni"

Publicat: 14.04.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 15:54
  • Lucian Goian (43 de ani), fost fundaș la Dinamo și CFR Cluj, se așteaptă ca Mirel Rădoi (45 de ani) să plece de la FCSB până la finalul sezonului.

După ce FCSB a câștigat partida cu Oțelul cu scorul de 4-0, în etapa #4 din play-out, Gigi Becali l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș.

Finanțatorul a mai precizat că nu îl va lasă pe Rădoi să-l utilizeze pe experimentatul jucător în meciurile decisive din barajul pentru Conference League.

Lucian Goian: „Nu știu dacă Rădoi rezistă până la finalul campionatului”

Lucian Goian crede că Rădoi nu va accepta ca Gigi Becali să intervină peste deciziile sale, iar o ruptură între antrenor și patron este inevitabilă.

Nu știu dacă Rădoi rezistă până la finalul campionatului. Cred că asta e întrebarea pe care și-o puneau toți oamenii de fotbal atunci când el a semnat cu FCSB.

Am spus-o mereu: aceste lucruri nu sunt în regulă, pentru că îi pui în niște situații foarte dificile pe oamenii cu care lucrezi.

Atât ca jucător, cât și ca antrenor, Mirel Rădoi a avut coloană vertebrală. Conflictul mocnește la FCSB și cred că va izbucni.

Acolo sunt lucruri cu care oamenii s-au obișnuit și le văd normale, dar ele nu sunt normale. Dar sunt banii dânșilor și fiecare decide. Totuși, nu e în regulă și situația nu merge spre bine”, a declarat Lucian Goian, conform gsp.ro.

Am văzut și situația cu Pintilii, relația lui cu Chiricheș fiind de naș-fin... Astea sunt lucruri care trebuie să rămână în bucătăria internă, nu trebuie date în media. Dar fiecare alege și își asumă ceea ce face. Lucian Goian, fost fundaș

De-a lungul carierei sale, Lucian Goian a evoluat pentru Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo, Astra Giurgiu, FC Brașov, CFR Cluj, BJ Baxy (China), Mumbai City (India), Chennaiyin FC.

A câștigat titlul cu Dinamo în sezonul 2006/2007, de două ori Cupa României, cu Dinamo în 2005 și CFR Cluj în 2016, și Supercupa României tot cu Dinamo în 2006.

152 de partide
a strâns Dorin Goian, fratele lui Lucian, ca jucător al echipei patronate de Gigi Becali (martie 2004 - iulie 2009)

Reacția lui Mirel Rădoi

După victoria cu Oțelul, Mirel Rădoi a aflat la conferința de presă că Gigi Becali a anunțat că va interveni peste deciziile sale dacă se va hotărî să-l folosească pe Chiricheș în barajul pentru Conference League. Antrenorul FCSB a afirmat:

„Mai avem partida de la Constanța (n.r. cu Farul), acasă cu Petrolul, deci până la baraj cu cine va fi, locul 7 sau 8, iar apoi locul 3, vom vedea până atunci.

Nu aș vrea să trag concluzii de genul acum când am bătut cu 4-0, așa că deocamdată prefer să nu comentez”, a spus Mirel Rădoi.

