„Nu poți să mergi la CM jucând doar cu Kosovo” Gică Popescu i-a criticat pe „tricolori”: „Am făcut prea puțin pentru a avea pretenții”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Fostul mare internațional Gică Popescu (58 de ani) a vorbit despre eșecul „tricolorilor” din semifinala barajului pentru CM 2026.

„Baciul” a declarat că România nu a arătat în niciun moment ca o echipă care poate emite pretenții pentru calificarea la un Campionat Mondial.

„Sincer, mă așteptam să văd o altă echipă a Turciei. Probabil că m-a speriat foarte mult în momentul în care am văzut componența naționalei Turciei, cu jucători de la Real Madrid, de la Inter, Juventus și așa mai departe.

Turcia m-a surprins plăcut, pentru că a jucat mult mai slab decât mă gândeam eu că o pot face.

Foarte temători, nu își asumau lucruri, plimbau mingea în fața careului fără să aibă anumite atitudini decisive.

Probabil că se temeau de noi sau de importanța meciului, cu toate că, așa cum am spus, au jucători obișnuiți cu pretenția unor meciuri importante.

Din păcate, noi am făcut prea puțin pentru a avea pretenții să mergem la un Campionat Mondial.

Până acum, am făcut rezultate numai cu echipe de categoria a treia, ca să spun așa, însă pentru a merge la un turneu final de Campionat Mondial trebuie să-i bați și pe ăștia buni.

Nu poți să mergi la Mondial jucând numai cu Kosovo sau cu Cipru”, a declarat Gică Popescu la GSP Live.

3 este numărul de Campionate Mondiale la care a participat Gică Popescu cu naționala României (1990, 1994, 1998)

Gică Popescu, despre faza golului primit de România

Popescu a vorbit și despre unicul gol primit de „tricolori” și a ținut să laude pasa de geniu reușită de Arda Guler (21 de ani), jucătorul celor de la Real Madrid.

„Nu am văzut foarte mult, pentru că, în timpul meciului, este foarte greu să poți să faci o analiză și să vezi ce s-a întâmplat. Reluările nu prea le-am văzut.

Mie mi s-a părut că Rațiu a stat prea larg. Ar fi trebuit să strângă foarte mult. Probabil că și Man ar fi trebuit să vină cu omul lui.

FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu care a decis Turcia - România

Dar Man a făcut astăzi un joc de sacrificiu. A jucat mai mult fundaș dreapta decât este în mod obișnuit, încercând să blocheze urcările fundașului lor stânga.

Din păcate, a fost una dintre puținele breșe pe care le-am creat în apărarea noastră.

Cred că astăzi, din punct de vedere defensiv, am făcut un meci corect. Însă, în momentul în care le dai spații jucătorilor precum Yildiz sau Arda, aceștia așteaptă un moment și te pedepsesc. Așa s-a întâmplat la faza respectivă.

Mentalitatea pe care o are Guler a ieșit la suprafață. A dat o pasă extraordinară. Noi ne-am poziționat greșit pe faza defensivă și așa s-a scris istoria acestui joc”, a concluzionat Gică Popescu.

Turcia - România 1-0

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Selecționata antrenată de Vincenzo Montella va evolua împotriva câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” i-au aparținut lui Ianis Hagi, care nu a reușit însă să găsească plasa.

România a avut și două bare, prin Dragomir și Stanciu, dar asistentul a semnalizat oricum ofsaid la o fază anterioară, în ambele momente.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

VIDEO. Jucătorii români după meci

VIDEO: cele mai noi imagini din sport