„Nu poți să mergi la CM jucând doar cu Kosovo" Gică Popescu i-a criticat pe „tricolori": „Am făcut prea puțin pentru a avea pretenții"

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 22:45
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 00:28
  • TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Fostul mare internațional Gică Popescu (58 de ani) a vorbit despre eșecul „tricolorilor” din semifinala barajului pentru CM 2026.

„Baciul” a declarat că România nu a arătat în niciun moment ca o echipă care poate emite pretenții pentru calificarea la un Campionat Mondial.

„Dacă Rațiu nu greșea...” Mircea Lucescu a dezvăluit ce-a vorbit cu Calhanoglu după meci: „Asta e diferența dintre noi și ei”
Citește și
„Dacă Rațiu nu greșea...” Mircea Lucescu a dezvăluit ce-a vorbit cu Calhanoglu după meci: „Asta e diferența dintre noi și ei”
Citește mai mult
„Dacă Rațiu nu greșea...” Mircea Lucescu a dezvăluit ce-a vorbit cu Calhanoglu după meci: „Asta e diferența dintre noi și ei”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Gică Popescu: „Am făcut prea puțin pentru a avea pretenții să mergem la un CM”

„Sincer, mă așteptam să văd o altă echipă a Turciei. Probabil că m-a speriat foarte mult în momentul în care am văzut componența naționalei Turciei, cu jucători de la Real Madrid, de la Inter, Juventus și așa mai departe.

Turcia m-a surprins plăcut, pentru că a jucat mult mai slab decât mă gândeam eu că o pot face.

Foarte temători, nu își asumau lucruri, plimbau mingea în fața careului fără să aibă anumite atitudini decisive.

Probabil că se temeau de noi sau de importanța meciului, cu toate că, așa cum am spus, au jucători obișnuiți cu pretenția unor meciuri importante.

Din păcate, noi am făcut prea puțin pentru a avea pretenții să mergem la un Campionat Mondial.

Până acum, am făcut rezultate numai cu echipe de categoria a treia, ca să spun așa, însă pentru a merge la un turneu final de Campionat Mondial trebuie să-i bați și pe ăștia buni.

Nu poți să mergi la Mondial jucând numai cu Kosovo sau cu Cipru”, a declarat Gică Popescu la GSP Live.

3
este numărul de Campionate Mondiale la care a participat Gică Popescu cu naționala României (1990, 1994, 1998)

Gică Popescu, despre faza golului primit de România

Popescu a vorbit și despre unicul gol primit de „tricolori” și a ținut să laude pasa de geniu reușită de Arda Guler (21 de ani), jucătorul celor de la Real Madrid.

„Nu am văzut foarte mult, pentru că, în timpul meciului, este foarte greu să poți să faci o analiză și să vezi ce s-a întâmplat. Reluările nu prea le-am văzut.

Mie mi s-a părut că Rațiu a stat prea larg. Ar fi trebuit să strângă foarte mult. Probabil că și Man ar fi trebuit să vină cu omul lui.

Dar Man a făcut astăzi un joc de sacrificiu. A jucat mai mult fundaș dreapta decât este în mod obișnuit, încercând să blocheze urcările fundașului lor stânga.

Din păcate, a fost una dintre puținele breșe pe care le-am creat în apărarea noastră.

Cred că astăzi, din punct de vedere defensiv, am făcut un meci corect. Însă, în momentul în care le dai spații jucătorilor precum Yildiz sau Arda, aceștia așteaptă un moment și te pedepsesc. Așa s-a întâmplat la faza respectivă.

Mentalitatea pe care o are Guler a ieșit la suprafață. A dat o pasă extraordinară. Noi ne-am poziționat greșit pe faza defensivă și așa s-a scris istoria acestui joc”, a concluzionat Gică Popescu.

Turcia - România 1-0

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Selecționata antrenată de Vincenzo Montella va evolua împotriva câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” i-au aparținut lui Ianis Hagi, care nu a reușit însă să găsească plasa.

România a avut și două bare, prin Dragomir și Stanciu, dar asistentul a semnalizat oricum ofsaid la o fază anterioară, în ambele momente.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

VIDEO. Jucătorii români după meci

Citește și

„Trebuie să schimbăm ceva” Îl așteaptă pe Hagi pentru o revoluție la națională: „El o poate face”
Nationala
22:04
„Trebuie să schimbăm ceva” Îl așteaptă pe Hagi pentru o revoluție la națională: „El o poate face”
Citește mai mult
„Trebuie să schimbăm ceva” Îl așteaptă pe Hagi pentru o revoluție la națională: „El o poate face”
„Dacă Rațiu nu greșea...” Mircea Lucescu a dezvăluit ce-a vorbit cu Calhanoglu după meci: „Asta e diferența dintre noi și ei”
Nationala
21:56
„Dacă Rațiu nu greșea...” Mircea Lucescu a dezvăluit ce-a vorbit cu Calhanoglu după meci: „Asta e diferența dintre noi și ei”
Citește mai mult
„Dacă Rațiu nu greșea...” Mircea Lucescu a dezvăluit ce-a vorbit cu Calhanoglu după meci: „Asta e diferența dintre noi și ei”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Știrile zilei din sport
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Nationala
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Citește mai mult
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Nationala
20:20
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Citește mai mult
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
21:04
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Nationala
17:39
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!” + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Citește mai mult
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
21:59
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Fonduri pentru noul stadion  Consiliul Local  a alocat 41 de milioane de lei,  dar suma este insuficientă!
22:23
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
