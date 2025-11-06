„Nu ne băteau în viața lor în 11” Pe cine a luat la țintă patronul FCSB după eșecul cu Basel: „Nu știu de ce mai încerc” +13 foto
Ștefan Târnovanu FOTO: Sport Pictures
Europa League

„Nu ne băteau în viața lor în 11” Pe cine a luat la țintă patronul FCSB după eșecul cu Basel: „Nu știu de ce mai încerc”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 22:21
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 00:07
  • BASEL - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre evoluția echipei sale, la finalul partidei din Elveția.
  • Patronul campioanei i-a criticat pe gafeurii Târnovanu și Ngezana, dar și pe mijlocașul Adrian Șut, înlocuit la pauză. N-au scăpat nici Politic și Edjouma, intrați în repriza secundă.

Becali e convins că echipa sa n-ar fi pierdut dacă nu rămânea în inferioritate numerică.

BASEL - FCSB: Gigi Becali, la finalul partidei: „Nu ne băteau dacă jucam în 11 oameni”

„Voi dați vina pe Ngezana, dar acolo a fost vinovat Bîrligea, să știți. El s-a dat la o parte, nu a stat în zid, și Ngezana îl trăgea de tricou să vină în zid.

Dacă el rămâne acolo, mingea vine în el și nu are nicio problemă. Nu contează asta, contează că oricum era greu să poți ceva în 10 oameni. Nu ne băteau în viața lor în 11, ne distram cu ei”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport, citat de gsp.ro.

Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago
Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago

Galerie foto (13 imagini)

Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago
+13 Foto
labels.photo-gallery

Apoi, patronul FCSB l-a pus la zid pe Târnovanu pentru ieșirea hazardată care a dus la eliminarea sa:

Cum să faci așa ceva? În primul rând, el nici nu iese normal când e de ieșit. A ieșit când nu avea nevoie, Ngezana controla mingea.

Mai și ridici mâinile, păi ce să faci, ești nebun? Eu rar văd așa ceva, nu am văzut în Europa. Cum să faci așa ceva? Înseamnă că ai emoții prea mari, nu mai ai mintea cu tine”.

FC Basel - FCSB. Eliminarea lui Târnovanu (6).jpg
FC Basel - FCSB. Eliminarea lui Târnovanu (6).jpg

Galerie foto (10 imagini)

FC Basel - FCSB. Eliminarea lui Târnovanu (1).jpg FC Basel - FCSB. Eliminarea lui Târnovanu (2).jpg FC Basel - FCSB. Eliminarea lui Târnovanu (3).jpg FC Basel - FCSB. Eliminarea lui Târnovanu (4).jpg FC Basel - FCSB. Eliminarea lui Târnovanu (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Becali, critici dure pentru Șut, Edjouma și Politic

Becali nu l-a iertat pe Șut, pe care l-a criticat și la ultimele meciuri din Liga 1:

„Era aerian, nu recupera nimic. El a pasat greșit la faza primului gol, dă pasă la adversar pur și simplu. După aia iar a mai avut una, era să luăm gol iar. Săracul e aerian, nu știu de ce mai încerc cu el”.

A fost schimbat la pauză cu Edjouma, însă nici mijlocașul francez nu l-a mulțumit:

„Nu-i mai arde de fotbal. Nu am văzut nicio atitudine la el, recuperare. L-am băgat și pe Politic, a luat mingea omul, a dat-o la adversar ca să luăm golul trei”.

Puteam face mai multe după 1-1. Am luat un gol aiurea, noi am avut ocazii mai mari decât ei. Mai cred în calificare, de ce să nu cred? Îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală. Gigi Becali, finanțator FCSB

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland11-312
2. Freiburg8-310
3. Ferencvaros8-410
4. Celta Vigo9-49
5. Braga8-49
6. Aston Villa6-29
7. Lyon5-29
8. Plzen6-28
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Betis6-28
10. PAOK9-67
11. Brann5-27
12. Dinamo Zagreb7-67
13. Genk5-47
14. FC Porto4-47
15. Fenerbahce4-47
16. Panathinaikos7-66
17. FC Basel6-56
18. AS Roma5-46
19. Lille6-66
20. Stuttgart6-66
21. Eagles4-56
22. Young Boys6-106
23. Nottingham Forest6-55
24. Bologna3-35
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Sturm Graz3-54
26. Steaua Roșie3-54
27. Celtic4-74
28. Salzburg4-63
29. Feyenoord3-63
30. Ludogorets5-93
31. FCSB3-73
32. Utrecht1-51
33. Malmo2-71
34. Maccabi Tel-Aviv1-81
35. Nice4-90
36. Rangers1-80

gigi becali fc basel europa league fcsb
