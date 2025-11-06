BASEL - FCSB 3-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre evoluția elevilor săi.

„Roș-albaștrii” au pierdut partida din Elveția după ce au jucat în inferioritate numerică încă din prima repriză, atunci când Ștefan Târnovanu a fost eliminat pentru că a atins mingea cu mâna în afara careului.

BASEL - FCSB. Elias Charalambous: „Am simțit că puteam mai mult”

„Sunt puțin dezamăgit, am simțit că puteam obține mai mult din acest meci. Am luat cartonaș roșu, apoi penalty, dar jucătorii nu au cedat. Am arătat caracter și am reușit să egalăm, ceea ce nu a fost ușor.

Basel e o echipă bună, cu un stadion unde e greu să joci. Jucătorii au avut caracter, după ce au făcut ei 2-1 am avut din nou o ocazie mare, dar la sfârșitul zilei doar rezultatul contează.

Am avut o atitudine bună pe parcursul meciului, nu am renunțat. Din păcate, nu am reușit să luăm puncte azi deși cred că am fi meritat. Trebuie să învățăm din erorile pe care le-am comis”, a declarat Elias Charalambous, la Prima Sport.

Golul lui Olaru e poate cel mai frumos din Europa League. Eu nu cred că Ngezana a greșit, nu o văd ca pe o eroare, joacă de 80-90 de meciuri, nu putem să-l judecăm. Trebuie să câștigăm puncte în următoarele meciuri și poate vom obține calificarea. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

FCSB - Bologna (Italia) 1-2

Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

