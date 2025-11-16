„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Ciprian Marica (40 de ani), fost internațional român, a vorbit despre înfrângerea de la Zenica.

Fostul atacant de la Schalke și Stuttgart a făcut câteva observații și a transmis un avertisment Federației Române de Fotbal (FRF).

Odată cu înfrângerea din Bosnia, România a pierdut orice șansă de a se clasa pe locul al doilea în grupa preliminară.

Singurul mod prin care naționala mai poate ajunge la Mondial e reprezentat de barajul din luna martie.

Bosnia - România 3-1 . Marica: „Oricât îl iubesc pe nea Mircea, n-am avut reacție”

„ Oricât îl iubesc pe nea Mircea, trebuie să spun că n-am avut reacție. Ei au mutat excelent la pauză, au introdus al doilea atacant, iar noi am fost surprinși, n-am mai contat. Nu știu ce s-a întâmplat la pauză și asta aș fi curios să vorbesc cu nea Mircea.

Ne trebuie un singur meci bun și credem din nou toți. După Austria (n.r. - victorie cu 1-0) toată lumea spunea că o să mergem la Mondial, că îi batem pe bosniaci. Hai să fim realiști, puteam să ne desprindem, să marcăm golul doi (n.r. - cu Bosnia).

Au avut ei posesia, dar a părut că suntem în control, că nu ne pot pune mari probleme”, a explicat Marica, la Digi Sport.

Ciprian Marica, avertisment pentru FRF: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”

Marica a lansat și un avertisment pentru FRF, după cele trei rezultate usturătoare înregistrate în doar două zile:

România U20 a pierdut cu 0-6 în fața Germaniei

România U21 a cedat cu 0-2 în fața Finlandei

Naționala mare a fost învinsă 1-3 de Bosnia

„Avem două zile negre. La U20 am luat șase de la nemți, la U21 am luat două de la finlandezi, și aseară am mai luat trei de la bosniaci într-o repriză. Dacă trecem nonșalant, ca de fiecare dată, vom zice că e doar întâmplare. Ne merităm soarta, iertați-mă.

Cred că trebuie să ne adaptăm și să schimbăm lucrurile, în primul rând la selecție. Nu mă refer doar la echipa națională de seniori. Mă refer la selecția de la copii și juniori, acolo unde încă mergem bâjbâind, pe «ochi».

Nu mai merge pe «ochi», ăștia afară au statistici. Au elemente prin care pot controla și pot ști exact ce jucători au potențial și au reușit. Trebuie să alocăm resurse necesare, pentru că există deja cercetare făcută, iar cei de afară au datele exacte”, a mai spus Marica.

Cei de afară au deja două generații de jucători care sunt testați permanent și sunt stabilite deja niște criterii. Descoperă jucătorii mult mai devreme, au deja cercetarea făcută, noi mergem pe ochi: „știe cu mingea, l-am văzut eu”. Ciprian Marica

Marica a adunat 72 de meciuri la naționala României, în care a marcat 25 de goluri.

Ciprian Marica: „Nu era un teren pentru Hagi. Nu avem fundaș stânga”

Fostul atacant a explicat ce modificări ar fi ales el în locul selecționerului.

„Noi trebuia să schimbăm cumva, pentru că terenul era greu, nu era pentru calitatea tehnică a lui Ianis Hagi, care a muncit, dar nu era un teren pe care să se arate la rampă cu calitățile pe care le are.

Apoi faptul că de ani de zile ne chinuim să găsim un fundaș stânga de meserie și permanent improvizăm acolo, că e Chipciu, Bancu, Camora, cine a mai fost acolo, dar n-avem fundaș stânga.

M-am gândit în timpul meciului: oare n-ar fi bine să trecem pe linia de fund, să schimbăm acolo, să intre Rus, poate chiar Screciu în fața apărării, să venim cu jucători masivi, care să închidă cumva centrul terenului”, a mai spus Marica.

Turcia, Polonia sunt de departe mult mai bune decât noi. Ne bat fără dar și poate. Așa cred. Italia... ne-am putea „baza” pe Gennaro Gattuso să vină cu ceva să ne surprindă, să avem șansa noastră. N-am văzut Italia să fie de speriat. Iar Ucraina este în situația în care este și avem o șansă în plus, că nu vor juca acasă. Noi trebuie să jucăm în deplasare Ciprian Marica

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

VIDEO. Fanii i-au încurajat pe „tricolori”, după eșecul cu Bosnia

