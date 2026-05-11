„E robot?” Darren Cahill a dezvăluit secretul lui Jannik Sinner: „Are un computer intern”

Publicat: 11.05.2026, ora 12:45
Actualizat: 11.05.2026, ora 12:45
  • Darren Cahill (60 de ani) a dezvăluit secretul lui Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP), jucător pe care îl antrenează din vara anului 2022.

Cu ocazia participării liderului mondial la Mastersul de la Roma, antrenorul australian a acordat un amplu interviu în care a oferit mai multe detalii despre mentalitatea de învingător al lui Sinner.

Darren Cahill: „Are un computer intern”

Întrebat dacă Jannik este într-adevăr un „robot”, așa cum a fost etichetat în mai multe rânduri de specialiști, Cahill a respins această idee.

Fost antrenor al Simonei Halep, Darren susține că italianul se remarcă prin disciplina sa, dar și prin înclinația către adrenalină și risc.

„Deloc. Există o parte din el care iubește riscul și care nu se vede prea mult pe teren, pentru că atunci când joacă are acest computer intern care lucrează continuu și există o anumită siguranță în felul în care joacă.

Calculează probabilitățile de a câștiga punctul alegând o lovitură cu mai puțin risc, iar aceasta este caracteristica unui jucător câștigător.

În viața de zi cu zi însă nu este chiar așa. Iubește cursele de mașini, viteza. Iubește adrenalina.

Dar aceste două laturi se îmbină într-un singur jucător, incredibil de profesionist: antrenament, alimentație, odihnă, încearcă să intre pe teren de fiecare dată cu obiectivul de a crește și de a se îmbunătăți. De aceea este un campion”, a declarat Darren Cahill, citat de gazzeta.it.

Darren Cahill: „Știe că tenisul e important”

Cahill afirmă că educația primită de la părinți a avut un impact important în cariera lui Sinner, care reușește să rămână echilibrat, în ciuda statutului pe care îl are.

„Are o mare conștientizare de sine. Știe care este locul său în peisajul tenisului și în viață: în tenis este important, în viața de zi cu zi nu la fel de mult.

Și este normal să fie așa, pentru că el practică un sport și face ceva ce iubește, dar există lucruri mai importante în viață decât să lovești o minge de tenis.

Și știe foarte bine acest lucru, de aceea reușește să fie umil și să țină picioarele pe pământ. Cred că acest lucru provine în mare parte din educația primită de la părinții săi”, a adăugat Cahill.

Darren Cahill: „Talent special”

Întrebat cum reușește liderul mondial să treacă peste situațiile dificile, Cahill a subliniat că elevul său are capacitatea să învețe constant, indiferent de rezultat.

„Are un talent special pe care noi, antrenorii, nu îl putem preda. Este un impuls interior care îl face să vrea să învețe din orice situație.

Jannik nu învață doar din înfrângeri, ci și foarte mult din victorii, pentru că este esențial să „mergi la școala” fiecărui meci de tenis. Câștigă sau pierde, privește totul prin aceeași lentilă: «Cum pot să mă îmbunătățesc astăzi?». Aceasta este forța lui”, a precizat Cahill.

4
trofee de Grand Slam a câștigat jucătorul italian de când e antrenat de Darren Cahill (2024 și 2025 la Australian Open, 2024 US Open și 2025 Wimbledon)

Australianul a fost chestionat și cu privire la colaborarea pe care o are cu Simone Vagnozzi, și el antrenor al lui Sinner:

„Simone a fost extraordinar în micile schimbări pe care le-a adus jocului lui Jannik. Serviciul este cel mai evident exemplu, iar datele confirmă munca depusă la această lovitură, acum una dintre cele mai bune din circuit. Simone este un antrenor special.

Știe să aleagă momentul potrivit pentru a-i transmite un mesaj lui Jannik: știe când vrea să audă ceva și când ar trebui să-l lase să-și rezolve singur problemele. Simone este vocea”.

Jannik Sinner, ultimul jucător pe care Cahill îl antrenează

Cahill a confirmat că Jannik va fi ultimul jucător pe care îl va antrena în carieră și a ținut să sublinieze că succesul nu se rezumă în numărul de trofee câștigate.

„100%, da (n.r. va fi ultima experiență ca antrenor). Pentru mine nu este cu adevărat vorba despre titluri. Trofeele și recordurile sunt fantastice și de aceea jucăm. Ideea mea despre antrenorat este că, la finalul parcursului, cel pe care l-ai îndrumat să fie o persoană mai bună.

Este o chestiune de cultură, de felul în care îi tratezi pe ceilalți, de respectul față de colegi, față de personalul din restaurante, șoferi, copii de mingi, arbitri.

Așadar, pentru mine, dacă peste cinci sau zece ani, când nu voi mai fi alături de Sinner, îl voi vedea jucând în continuare dând totul pe teren și arătând respect față de toți cei din jur, acest lucru mă va face fericit.

Pentru că, dacă totul devine doar o chestiune de titluri, pierzi sensul a ceea ce faci. Iar Jannik face ceea ce face în tenis din dragoste”, a concluzionat Cahill.

  • În turul 3 al Mastersului de la Roma, Sinner va da piept cu Alexei Popyrin, din Australia.

