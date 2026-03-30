„Numai pe el îl va pune” Pe cine vede patronul de la FCSB căpitan al naționalei în mandatul lui Gică Hagi: „Du-te, mă, cu Drăgușin”

alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 19:56
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a numit jucătorul despre care crede că va fi căpitanul echipei naționale în eventualul mandat al lui Gheorghe Hagi (61 de ani).

Mircea Lucescu (80 de ani) își va încheia oficial misiunea pe banca României după amicalul cu Slovacia, de marți, iar favorit să-i preia locul este Hagi.

Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală
Citește și
Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală
Citește mai mult
Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală

Ianis Hagi în continuare căpitan la națională: „Îi dă banderola Lucescu și nu i-o dă tatăl lui?

Întrebat cine crede că va fi căpitanul naționalei în mandatul „Regelui”, Gigi Becali este convins că Ianis Hagi (27 de ani) va purta în continuare banderola pe care a primit-o în absența lui Nicolae Stanciu (32 de ani).

„Numai pe Ianis îl va pune căpitan! Du-te, mă, cu Drăgușin și cu Tottenham.

Gică îi spune «Băi Ianis, eu sunt antrenorul, ești băiatul meu, ia tu toată responsabilitatea echipei!».

Ar fi rușinos să-l pună pe altul. Îi dă banderola Lucescu și nu i-o dă tatăl lui? Păi, i-a dat Gică banderola la Viitorul, când avea 18 ani.

Nu văd altul care ar putea primi banderola. Am zis de Drăgușin că face 30 de milioane de euro, dar eu dau banderola cui îmi câștigă meciul, nu celor care se apără.

Eu așa am dat banderola, numai de la mijloc în sus. Nu o dau la fundașii centrali”, a spus Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

52
de selecții și 8 goluri are Ianis Hagi la echipa națională. A fost căpitan în 3 meciuri oficiale ale „tricolorilor” (1-0 cu Austria, 1-3 cu Bosnia și 0-1 cu Turcia)

 Ce le-a transmis Lucescu jucătorilor Nicolae Stanciu și Jerry Gane, detalii înaintea meciului amical cu Slovacia: „Ne-a sunat în această dimineață”
Nationala
19:36
Ce le-a transmis Lucescu jucătorilor Nicolae Stanciu și Jerry Gane, detalii înaintea meciului amical cu Slovacia: „Ne-a sunat în această dimineață”
Citește mai mult
 Ce le-a transmis Lucescu jucătorilor Nicolae Stanciu și Jerry Gane, detalii înaintea meciului amical cu Slovacia: „Ne-a sunat în această dimineață”
L-a impresionat pe Kopic Jucătorul despre care antrenorul lui Dinamo spune: „S-a adaptat mai bine și mai rapid decât mă așteptam”
Superliga
18:40
L-a impresionat pe Kopic Jucătorul despre care antrenorul lui Dinamo spune: „S-a adaptat mai bine și mai rapid decât mă așteptam”
Citește mai mult
L-a impresionat pe Kopic Jucătorul despre care antrenorul lui Dinamo spune: „S-a adaptat mai bine și mai rapid decât mă așteptam”

Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Știrile zilei din sport
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Superliga
19:25
„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Citește mai mult
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Campionate
19:29
Drăgușin are antrenor Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Citește mai mult
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Superliga
19:29
Raport financiar la Dinamo Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Citește mai mult
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Campionate
19:41
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:16
Pe bani publici, doar Steaua are interzis! Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
Pe bani publici, doar Steaua are interzis!  Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
21:08
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
21:46
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
Mai multe știri de ultimă oră

Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Diverse
10:00
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Citește mai mult
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
B365
30.03
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
Citește mai mult
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor

