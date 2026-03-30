„Numai pe el îl va pune” Pe cine vede patronul de la FCSB căpitan al naționalei în mandatul lui Gică Hagi: „Du-te, mă, cu Drăgușin”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a numit jucătorul despre care crede că va fi căpitanul echipei naționale în eventualul mandat al lui Gheorghe Hagi (61 de ani).

Mircea Lucescu (80 de ani) își va încheia oficial misiunea pe banca României după amicalul cu Slovacia, de marți, iar favorit să-i preia locul este Hagi.

Ianis Hagi în continuare căpitan la națională: „Îi dă banderola Lucescu și nu i-o dă tatăl lui?

Întrebat cine crede că va fi căpitanul naționalei în mandatul „Regelui”, Gigi Becali este convins că Ianis Hagi (27 de ani) va purta în continuare banderola pe care a primit-o în absența lui Nicolae Stanciu (32 de ani).

„Numai pe Ianis îl va pune căpitan! Du-te, mă, cu Drăgușin și cu Tottenham.

Gică îi spune «Băi Ianis, eu sunt antrenorul, ești băiatul meu, ia tu toată responsabilitatea echipei!».

Ar fi rușinos să-l pună pe altul. Îi dă banderola Lucescu și nu i-o dă tatăl lui? Păi, i-a dat Gică banderola la Viitorul, când avea 18 ani.

Nu văd altul care ar putea primi banderola. Am zis de Drăgușin că face 30 de milioane de euro, dar eu dau banderola cui îmi câștigă meciul, nu celor care se apără.

Eu așa am dat banderola, numai de la mijloc în sus. Nu o dau la fundașii centrali”, a spus Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

52 de selecții și 8 goluri are Ianis Hagi la echipa națională. A fost căpitan în 3 meciuri oficiale ale „tricolorilor” (1-0 cu Austria, 1-3 cu Bosnia și 0-1 cu Turcia)

