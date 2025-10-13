Înlocuitor pentru Popescu?  Jucătorul dorit de FCSB, după ce fundașul s-a accidentat grav: „N-ai vrut un milion, acum dau 500.000 de euro” +4 foto
Foto: SPORT Pictures
Înlocuitor pentru Popescu? Jucătorul dorit de FCSB, după ce fundașul s-a accidentat grav: „N-ai vrut un milion, acum dau 500.000 de euro”

George Neagu
Publicat: 13.10.2025, ora 16:02
  • Finanțatorul clubului FCSB a declarat că ar fi dispus să-l transfere pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, după accidentarea lui Mihai Popescu (32 de ani).
  • Patronul FCSB a mai vrut să-l transfere pe tânărul fundaș și în perioada de mercato, dar mutarea nu s-a realizat.

Mihai Popescu s-a accidentat în meciul României de duminică cu Austria, scor 1-0. Fundașul campioanei României a ieșit de pe teren în minutul 72, fiind schimbat cu Virgil Ghiță.

Chiar înlocuitorul lui Popescu a adus victoria României. Ghiță a înscris în minutul 90+5, după o lovitură de cap.

Gigi Becali, despre un potențial transfer al lui Tudose la FCSB: „Să vedem”

Patronul celor de la FCSB se gândește să-l transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș. Pe postul de fundaș central, doar Ngezana este apt de joc, iar Graovac se află în perioada de recuperare după accidentare.

„Ce să facem cu Tudose? Am dat un milion de euro în vară. Acum să vedem, poate dau 500.000 de euro. Nu mă interesează. N-ai vrut un milion, acum e 500.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Pe finalul perioadei de mercato din această vară, FC Argeș a cerut 1 milion de euro pentru Mario Tudose.

Cu toate acestea, Benfica Lisabona ar urma să primească 50% din următorul transfer al lui Mario Tudose. Astfel, pentru ca FC Argeș să primească suma dorită, campioana României ar fi trebuit să plătească 2.000.000 euro.

În tricoul piteștenilor, Mario Tudose a evoluat în 61 de partide și a marcat 4 goluri.

700.000 de euro
valorează Mario Tudose, conform Transfermarkt

Mihai Popescu, accidentare gravă

Apărătorul echipei naționale s-a lovit grav în partida cu Austria de duminică, având nevoie de ajutor să pășească atunci când a părăsit terenul.

A acuzat probleme medicale în minutul 70, după un duel la marginea terenului, și a cerut intervenția echipei medicale. Ulterior, el nu a mai putut continua, astfel că Lucescu l-a introdus în locul său pe Virgil Ghiță.

Accidentare Mihai Popescu
Accidentare Mihai Popescu

Imediat după meci, în cadrul unei emisiuni la Prima Sport, Mihai Stoica, conducătorul campioanei, a oferit detalii despre posibila accidentare pe care a suferit-o Popescu.

Suspiciune de ruptură de ligament încrucișat anterior. Îți dai seama ce meciuri ne așteaptă și câte meciuri mai avem până la finalul anului. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

