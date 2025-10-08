„Refuzat de «pitici»” Ce a scris The Sun despre negocierile dintre CFR Cluj și Ziyech
„Refuzat de «pitici»” Ce a scris The Sun despre negocierile dintre CFR Cluj și Ziyech

George Neagu
Publicat: 08.10.2025, ora 20:48
Actualizat: 08.10.2025, ora 20:48
  • Negocierile dintre CFR Cluj și Hakim Ziyech (32 de ani) au ajuns și în tabloidul The Sun.

CFR Cluj a făcut mutări importante în perioada de transferuri din această vară. „Feroviarii” i-au adus pe Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco.

Cu toate acestea, echipa antrenată de Andrea Mandorlini a vrut să mai aducă un alt câștigător al Ligii Campionilor, pe Hakim Ziyech. Transferul marocanului a picat din cauza problemelor sale medicale și a pretențiilor salariale ridicate.

Ce a scris The Sun despre negocierile dintre CFR Cluj și Ziyech

Negocierile pentru transferul lui Hakim Ziyech au ajuns și în The Sun, care a titrat: „Cariera câștigătorului de Liga Campionilor cu Chelsea, ajuns șomer la 32 de ani, se prăbușește după ce a fost refuzat de «piticii» din România”.

Britanicii au prezentat declarațiile lui Nelu Varga despre marocan, apoi au adăugat:

„Clujenii cu ambiții mari l-au transferat recent pe fundașul Kurt Zouma (ex-West Ham), dar și pe cel care a fost în trecut cel mai scump transfer al lui Leicester, Islam Slimani.

Mikael Silvestre, fostul fundaș al lui United și Arsenal este consilierul clubului din Transilvania”.

Chiar dacă CFR trece printr-o perioadă slabă în campionat, clubul din Gruia este unul dintre cele mai importante din România.

Ardelenii au în palmares 8 titluri de campioană, 5 Cupe ale României și 4 Supercupe, plus 3 participări în grupele Ligii Campionilor.

În acest moment, clujenii se află pe locul 12 în clasament, cu 12 puncte obținute în 11 etape. Aceștia au și un meci mai puțin disputat, după ce au amânat partida cu Csikszereda din etapa 5.

Ioan Varga, despre transferul lui Hakim Ziyech: „A picat”

Ioan Varga a anunțat marți că mutarea lui Hakim Ziyech nu va fi realizată.

„A picat. Are o problemă la genunchiul stâng despre care am fost informat. El este un băiat foarte bun, dar nu aș risca atât de mulți bani pentru un jucător care ar putea avea probleme medicale.

L-am studiat și în partidele de la Galatasaray și părea că joacă cu o oarecare frică.

Am luat decizia să ne retragem de la discuții. Îmi pare rău, pentru că este un băiat deosebit, dar nu vreau să riscăm.

Voia 2,5 milioane de euro pe an și nu i-aș fi dat acești bani unui jucător pe care riscam să nu-l putem folosi. Îi doresc să fie sănătos și să poată juca la altă echipă.

Vom căuta alt jucător, care să fie sănătos și să fim siguri că poate să ne ajute”, a spus Varga, potrivit prosport.ro.

4,5 milioane de euro
valorează Hakim Ziyech, conform Transfermarkt

