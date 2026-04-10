Hansi Flick (61 de ani) a prefațat partida cu Espanyol, programată în etapa #31 din La Liga.

Barcelona - Espanyol se joacă sâmbătă, de la 19:30, în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Antrenorul catalanilor a vorbit la conferință despre următorul adversar.

Jurnaliștii l-au întrebat ce crede despre declarațiile lui Alvaro Arbeloa, care a insinuat că Barcelona a fost favorizată în partida cu Atletico din ultima etapă, scor 2-1, amintind din noul de „cazul Negreira”.

Hansi Flick: „ Nu-mi irosesc energia cu asta”

Tehnicianul german nu ia în seamă „săgețile” trimise de omologul său de la Real Madrid și rămâne concentrat doar pe misiunea echipei sale.

„Nu-mi irosesc energia cu asta. E părerea lui, n-are decât. Eu mă concentrez pe echipa mea și pe ceea ce pot controla. Nu mă interesează și nici nu mă preocupă genul ăsta de lucruri.

Se face multă vâlvă în jurul nostru. Trebuie să ne concentrăm pe echipa noastră și să nu ne gândim la Real Madrid. Suntem într-o poziție bună și trebuie să câștigăm toate meciurile și să ne gândim doar la noi”, a spus Flick, la conferința de presă.

În prezent, Barcelona este lider în campionat, la 7 puncte deasupra lui Real Madrid.

Declarațiile lui Alvaro Arbeloa

„Știți cu toții părerea mea despre ce s-a întâmplat atâția ani și continuă să se întâmple. Nu am de gând să-mi schimb opinia.

Nu vreau să intru în astfel de evaluări. Am văzut deja ce s-a întâmplat weekendul trecut (n.r. - eliminarea anulată a lui Gerard Martin) și ce continuă să se întâmple de multe săptămâni.

Părerea mea este aceeași și o susțin. Este ceea ce văd săptămână de săptămână”, a transmis Arbeloa, potrivit sports.yahoo.com.

Catalanii au depus plângere la UEFA pentru faza controversată din meciul următor cu Atletico Madrid, 0-2, unde Istvan Kovacs nu a acordat penalty la hențul lui Pubill.

„Cazul Negreira”, pe scurt

Scandalul din jurul Barcelonei este cunoscut drept „cazul Negreira”. Numele provine de la Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor (TCA) din cadrul Federației Spaniole de Fotbal.

Acesta a primit sume imense de la Barcelona, clubul susținând că banii erau pentru servicii de consultanță.

Atât clubul, cât și Negreira au negat acuzațiile de mită, dar ancheta privind integritatea sportivă este încă în curs.

