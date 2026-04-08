Hernan Crespo (50 de ani) a vorbit despre prestația celor de la Inter Milano în acest sezon, sub comanda lui Cristi Chivu.

Fostul atacant argentinian a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român și a subliniat și importanța enormă a lui Lautaro Martinez în jocul echipei.

Hernan Crespo: „I se datorează învățăturilor lui Chivu”

Fostul atacant al lui Inter crede că atuul cel mai mare al „nerazzurrilor” este modul în care verticalizează jocul, iar meritul pentru acest aspect îi revine lui Chivu.

„Am crezut că sunt cei mai buni din Italia și au demonstrat-o. Totuși, ceva era neclar. Au schimbat antrenorii în vară, de la Inzaghi la Chivu, au schimbat metodele, chiar și tactica puțin. Au fost câteva obstacole, dar, pe termen lung, au demonstrat că sunt cei mai buni.

Capacitatea de a verticaliza foarte repede, acesta fiind adevăratul secret al fotbalului de astăzi. Inter obișnuia să joace mult pe orizontală, dar acum caută mereu profunzime.

Acest lucru se datorează învățăturilor lui Chivu. Cred că funcționează bine conducere, cu gândul la viitor”, a declarat Hernan Crespo, potrivit gazzetta.it.

Hernan Crespo: „Lautaro simte golul înainte ca mingea să ajungă la el”

Crespo a vorbit și despre Lautaro Martinez, pe care îl consideră un jucător indispensabil pentru formația lui Chivu.

„Simte golul, vede golul chiar înainte ca mingea să ajungă la el. Să luăm un exemplu, primul său gol împotriva Romei (n.r - scor 5-2). Thuram are o acțiune frumoasă în dreaptă, iar el atacă prima bară cu o determinare pe care o au doar atacanții centrali, cu adevărat înfometați. Golul este o simplă consecință.

Rezultatele vorbesc de la sine. Cu el pe teren, câștigi. Fără el, riști. Când echipa a avut o perioadă de criză, Lautaro, întâmplător sau nu, nu era în formă sau era accidentat. Nu este doar un finalizator, este un exemplu pentru coechipierii săi”, a mai spus Crespo.

Inter are un avans de 7 puncte față de Napoli, ocupanta locului doi, respectiv 9 față de rivala AC Milan, cu 7 etape înainte de final.

