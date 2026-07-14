Dezastru pentru Spania Capitolul la care ibericii stau mai rău decât România la Mondial

- Alejandro Hernandez (43 de ani), singurul arbitru spaniol prezent la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, a condus un singur meci din cele 100 care s-au disputat până acum la turneul final.
- Ibericul nu a prins nici lista celor 13 „centrali” pe care FIFA i-a păstrat pentru semifinale, finala mică și finală.
România nu este prezentă la Campionatul Mondial, dar reușește să stea mai bine la un capitol decât Spania.
Alejandro Hernandez, o singură delegare la CM 2026!
În timp ce românul Istvan Kovacs a primit două delegări la turneul final, spaniolul Alejandro Hernandez a condus o singură partidă.
Este vorba de duelul dintre Brazilia și Haiti, din grupa C, încheiat cu victoria sud-americanilor, scor 3-0.
Jose Enrique Naranjo Perez și Diego Sanchez Rojo au fost cei doi asistenți care au făcut parte din brigada lui Hernandez.
Doar arbitrii din Chile, China, Emiratele Arabe Unite, Mauritania și Paraguay au mai primit câte o singură partidă la turneul final din acest an.
FIFA ar fi păstrat doar 13 arbitri pentru fazele finale
Conform Refereeing World, o publicație specializată în arbitraj internațional, FIFA ar fi creat o listă scurtă cu 13 arbitri centrali pe care îi are în vedere pentru semifinalele, finala mică și finala Campionatului Mondial 2026.
- AFC: Alireza Faghani, Adham Makhadmeh
- CAF: Jalal Jayed
- CONCACAF: Ivan Barton, Ismail Elfath
- CONMEBOL: Jesus Valenzuela, Wilton Sampaio
- UEFA: Espen Eskas, Szymon Marciniak, Maurizio Mariani, Glenn Nyberg, Joao Pinheiro, Slavko Vincic
Prima semifinală, Franța - Spania, va fi condusă de Ivan Barton, din El Salvador. Meciul este programat în această seară, de la ora 22:00.
Barton va fi ajutat la cele două linii de David Moran, tot din El Salvador, și Antonio Pupiro, din Nicaragua.
În ceea ce privește cea de-a doua semifinală, Anglia - Argentina, partida va arbitrată de Ismail Elfath, din SUA. Duelul este programat miercuri, de la ora 22:00.
Elfath va fi ajutat la cele două tușe de compatrioții săi, Corey Parker și Kyle Atkins.
Ambele partide vor fi transmise în format liveSCORE de GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.