Dezastru pentru Spania Capitolul la care ibericii stau mai rău decât România la Mondial

Alejandro Hernandez (43 de ani), singurul arbitru spaniol prezent la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, a condus un singur meci din cele 100 care s-au disputat până acum la turneul final.

Ibericul nu a prins nici lista celor 13 „centrali” pe care FIFA i-a păstrat pentru semifinale, finala mică și finală.

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Alejandro Hernandez, o singură delegare la CM 2026!

În timp ce românul Istvan Kovacs a primit două delegări la turneul final, spaniolul Alejandro Hernandez a condus o singură partidă.

Este vorba de duelul dintre Brazilia și Haiti, din grupa C, încheiat cu victoria sud-americanilor, scor 3-0.

Jose Enrique Naranjo Perez și Diego Sanchez Rojo au fost cei doi asistenți care au făcut parte din brigada lui Hernandez.

Alejandro Hernandez (stânga), atent la duelul dintre Bruno Guimaraes și Jean-Ricner Bellegarde FOTO: IMAGO

Doar arbitrii din Chile, China, Emiratele Arabe Unite, Mauritania și Paraguay au mai primit câte o singură partidă la turneul final din acest an.

Se confirma el desastre mundialista para los árbitros españoles. Después de estar completamente ausentes del Mundial de Clubes 2025, su único representante, Hernández Hernández, se va de la Copa del Mundo 2026 con un partido arbitrado de fase de grupos (Brasil-Haití). Es una… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 13, 2026

FIFA ar fi păstrat doar 13 arbitri pentru fazele finale

Conform Refereeing World, o publicație specializată în arbitraj internațional, FIFA ar fi creat o listă scurtă cu 13 arbitri centrali pe care îi are în vedere pentru semifinalele, finala mică și finala Campionatului Mondial 2026.

AFC : Alireza Faghani, Adham Makhadmeh

: Alireza Faghani, Adham Makhadmeh CAF : Jalal Jayed

: Jalal Jayed CONCACAF : Ivan Barton, Ismail Elfath

: Ivan Barton, Ismail Elfath CONMEBOL : Jesus Valenzuela, Wilton Sampaio

: Jesus Valenzuela, Wilton Sampaio UEFA: Espen Eskas, Szymon Marciniak, Maurizio Mariani, Glenn Nyberg, Joao Pinheiro, Slavko Vincic

Prima semifinală, Franța - Spania, va fi condusă de Ivan Barton, din El Salvador. Meciul este programat în această seară, de la ora 22:00.

Barton va fi ajutat la cele două linii de David Moran, tot din El Salvador, și Antonio Pupiro, din Nicaragua.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

În ceea ce privește cea de-a doua semifinală, Anglia - Argentina, partida va arbitrată de Ismail Elfath, din SUA. Duelul este programat miercuri, de la ora 22:00.

Elfath va fi ajutat la cele două tușe de compatrioții săi, Corey Parker și Kyle Atkins.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

Ambele partide vor fi transmise în format liveSCORE de GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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