CM 2026 continuă să facă victime Selecționerul Tunisiei a demisionat după doar două meciuri » Suma fabuloasă încasată în 193 de minute

Herve Renard (57 de ani) și-a anunțat demisia din funcția de selecționer al Tunisiei.

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Francezul a fost numit în funcție pe 16 iunie, după demiterea lui Sabri Lamouchi, survenită în urma eșecului usturător al africanilor, scor 1-5 cu Suedia, în primul meci de la CM 2026.

Herve Renard a demisionat din funcția de selecționer al Tunisiei

Renard nu a putut redresa corabia. Tunisia a pierdut și celelalte două meciuri din grupă: 0-4 cu Japonia și 1-3 cu Olanda.

La mai bine de o săptămână după ce a ratat calificarea în fazele eliminatorii ale turneului final, tehnicianul francez a decis să părăsească funcţia de selecţioner. Potrivit as.com, francezul a încasat 500.000 de euro pentru cele 193 de minute (97 cu Japonia și 96 cu Olanda) disputate de echipa sa în ultimele două meciuri de la CM 2026.

Herve Renard/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro

„Acum voi fi liber să aleg cel mai bun proiect pentru viitor”, a declarat el pentru AFP.

Zambia, Angola, Coasta de Fildeș, Maroc și Arabia Saudită sunt selecționatele antrenate de Renard de-a lungul carierei. În ceea ce privește echipele de club, francezul le-a condus pe USM Alger și Lille.

Opt jucători ai Tunisiei, supectați de dopaj!

Decizia lui Renard vine la doar câteva zile după ce opt jucători ai Tunisiei au ieșit pozitivi la clenbuterol.

Clenbuterolul este o substanță care poate relaxa căile respiratorii, dar este cunoscută și pentru efectele sale asupra masei musculare și a reducerii grăsimii corporale. În sport, este interzisă.

În unele țări, inclusiv în Mexic, au existat însă cazuri în care substanța a ajuns în organismul sportivilor prin carne contaminată.

Jucătorii nu sunt acuzați, în acest moment, de dopaj intenționat.

Oficialii care au analizat cazul iau în calcul varianta contaminării alimentare, după ce lotul Tunisiei ar fi consumat carne în cantonamentul din Mexic, conform dailymail.com.

De aceea, cazul jucătorilor tunisieni este tratat ca „rezultat atipic”, nu ca rezultat pozitiv clasic. Atunci când nivelul de clenbuterol detectat în urină este de cel mult 5 ng/mL, se deschide o anchetă pentru a stabili dacă substanța poate proveni din carne contaminată.

Mexicul are deja un istoric important în astfel de cazuri. La Cupa Mondială U17 din 2011, organizată tot în Mexic, peste 100 de jucători au avut urme de clenbuterol în probele antidoping, iar ancheta a indicat contaminarea alimentară.

FIFA și WADA au decis atunci să nu deschidă proceduri disciplinare împotriva fotbaliștilor

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