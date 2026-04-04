Ghinion pentru Ianis Hagi VIDEO. Internaționalul român s-a accidentat în partida cu Gaziantep, sub privirile lui Maxim

Gaziantep - Alanyaspor. Ianis Hagi (27 de ani) s-a accidentat în prima repriză a partidei din etapa #28 a Super Ligii Turciei.

După revenirea de la echipa națională, mijlocașul român a fost titular în deplasarea de sâmbătă, însă a părăsit terenul înainte de pauză.

Internaționalul român a recuperat o minge în minutul 39, moment în care s-a îndreptat cu ea spre marginea terenului, presat de un adversar.

Ianis a protejat balonul până când acesta a părăsit suprafața de joc, iar apoi s-a întins în afara terenului, unde a acuzat dureri în zona inghinală.

Acesta nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit cu Ibrahim Kaya (25 de ani). Mijlocașul turc a deschis scorul pentru Alanyaspor după doar două minute de la intrarea pe teren ('42).

Și Umit Akdag, fundaș central care a refuzat naționala României, a fost titular la Alanyaspor, în timp ce Alexandru Maxim s-a aflat în primul „11” al celor de la Gaziantep.

Tot la gazde, Deian Sorescu a început partida ca rezervă, iar Denis Drăguș s-a aflat și el pe bancă pentru prima dată de la accidentarea suferită în februarie.

Ianis Hagi leaves the field injured pic.twitter.com/mKrfRynbh7 — TheFootballZone (@football_t69515) April 4, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport