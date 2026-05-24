Ianis Hagi, nedreptățit? Un jurnalist turc îl acuză pe antrenorul de la Alanyaspor: „Face o mare greșeală” » La ce echipe de top îl vede pe român

Jurnalistul turc Muhammet Duman a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (27 de ani), care a bifat tot mai puține pe finalul sezonului la Alanyaspor.

Internaționalul român a semnat cu formația din Turcia la începutul sezonului care tocmai s-a încheiat.

S-a impus rapid ca titular, însă tehnicianul Joao Pereira l-a trecut, treptat, pe bancă.

Ianis Hagi, nedreptățit? „Joao Pereira face o mare greșeală”

Duman consideră că antrenorul a greșit în privința lui Ianis, întrucât acesta ar fi putut schimba în bine jocul echipei, dacă era utilizat suficient.

„Fotbalistul de 27 de ani al celor de la Alanyaspor, Ianis Hagi, a jucat în 30 de meciuri oficiale în primul său sezon la echipă și a contribuit cu 5 goluri și 2 pase decisive.

Fotbalistul român, care a evoluat anterior pentru echipe precum ACF Fiorentina, Rangers FC și KRC Genk, a avut o prestație cu adevărat excelentă în primul său sezon. Hagi a reușit aceste performanțe deși nu a jucat constant toate cele 90 de minute.

Antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, face o mare greșeală că nu îi oferă mai mult timp de joc, însă fanii sunt în continuare foarte mulțumiți de evoluțiile lui Hagi.

Alanyaspor a încheiat sezonul pe locul 11, cu 37 de puncte, însă ar fi putut termina într-o poziție mai bună dacă Hagi ar fi primit suficiente minute”, a transmis Duman, potrivit sport.ro.

„Hagi are potențialul de a juca pentru toate cele 4 mari echipe din Turcia”

În plus, jurnalistul îl vede pe Ianis la oricare dintre primele 4 echipe din campionat, Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonspor, datorită calităților sale, dar și experienței dobândite la cluburile anterioare.

„Hagi, care a evoluat de obicei pe poziția de număr 10, a impresionat pe toată lumea prin șuturile sale puternice și prin capacitatea de a citi jocul.

Evoluțiile sale constante la echipa națională a României au demonstrat mereu calitatea sa. Cred că Hagi are potențialul de a juca pentru toate cele patru mari echipe din Turcia.

Hagi are contract cu echipa până în 2027, însă cred că această înțelegere va fi prelungită pentru încă câțiva ani. El are talentul și calitățile tatălui său, Gheorghe Hagi.

În anii anteriori, Hagi a învățat de la antrenori importanți precum Stefano Pioli, Gary McAllister, Steven Gerrard și Paulo Sousa și a încercat mereu să aplice în meciuri ceea ce a învățat de la ei. Curajul său în atac a devenit cea mai mare armă”, a mai spus jurnalistul turc.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport