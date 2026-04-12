Farul s-a mișcat rapid Cine ar urma să fie noul antrenor al echipei după plecarea lui Ianis Zicu

Farul a rămas fără antrenor după eșecul cu Hermannstadt, 0-1, din etapa #4 din play-out.

Ianis Zicu (42 de ani) și-a anunțat demisia de pe banca „marinarilor” și a declarat că este momentul pentru un loc la echipă.

Gică Popescu (58 de ani), acționarul Farului, a încercat să-l întoarcă din drum pe Zicu, dar în cele din urmă i-a acceptat acestuia demisia.

Ioan Ovidiu Sabău va fi noul antrenor al Farului

„Marinarii” n-au pierdut timp și i-ar fi găsit deja înlocuitor fostului atacant.

Ar fi vorba de Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), tehnician liber de contract după despărțirea de U Cluj, de la mijlocul lunii octombrie 2025, notează iamsport.ro.

Ioan Ovidiu Sabău

Numele fostului component al „Generației de Aur” a fost vehiculat și în urmă cu o lună, atunci când se zvonea că Zicu ar putea fi înlocuit.

U Cluj, Gaz Metan, Gloria Bistrita, FCM Târgu Mureș, Rapid și ASA Tg.Mureș sunt echipele pregătite de Sabău de-a lungul carierei

Ioan Ovidiu Sabău, sezon excepțional la U Cluj

Tehnicianul a reușit, în stagiunea precedentă, unul dintre cele mai bune sezoane din istoria celor de la Universitatea Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău i-a condus pe „studenți” până pe prima poziție a Ligii 1, unde au rezistat 18 etape.

U Cluj s-a clasat pe locul 4 în play-off, reușind prima calificare în cupele europene după o pauză de 30 de ani.

1,47 puncte per meci este media celor 95 de partide jucate de U Cluj în timpul ultimului mandat al lui Ioan Ovidiu Sabău

Ce a declarat Ianis Zicu după meciul cu Hermannstadt

La finalul partidei de pe Municipalul din Sibiu, tehnicianul Farului a declarat că este momentul pentru un șoc la echipă.

„Nu sunt genul de antrenor care am ținut vreodată unde am fost de vreun scaun. Am muncit, mi-am dorit. Din păcate, vibe-ul și energia simt că nu sunt de partea noastră.

Consider că e momentul oportun pentru club să poată să meargă mai departe și să găsească soluția pentru că meciul următor este peste 10 zile.

În momentul acesta, există un singur lucru: Farul să se salveze cât mai repede din punct de vedere matematic. În acest moment simt o epuizare psihică. Mi-am dorit mult mai mult, nu am reușit.

Mă simt epuizat emoțional pentru ce a fost în ultima perioadă. Din păcate, lucrurile nu funcționează. Consider că e momentul ca eu să fac un pas în spate”, a declarat Ianis Zicu la Digi Sport.

