A murit Igor Protti Fostul golgheter din Serie A, Serie B și Serie C1, răpus de cancer » Ce mesaj a ținut să fie transmis după decesul său
Igor Protti. Foto: Imago
Campionate

A murit Igor Protti Fostul golgheter din Serie A, Serie B și Serie C1, răpus de cancer » Ce mesaj a ținut să fie transmis după decesul său

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 13:58
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 14:46
  • Igor Protti, fostul atacant al lui Bari, Lazio, Napoli și Livorno, a murit la 58 de ani, după o luptă lungă cu o boală necruțătoare.
  • Protti a devenit golgheterul Serie A într-un sezon în care Bari a retrogradat, o performanță rară în fotbalul italian.
  • Atacantul a fost dorit și de Inter, însă transferul nu s-a mai realizat. Nerazzurrii i-au transmis un mesaj de condoleanțe.
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Fostul fotbalist italian vorbise public în ultimele luni despre boala sa.

În ianuarie, presa italiană scria că Protti fusese diagnosticat în 2025 cu o tumoare la colon și urma tratamente de mai mult timp.

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A murit Igor Protti, golgheterul-simbol din Italia

Anunțul a fost făcut de familie, printr-un mesaj publicat pe contul de Instagram al fostului fotbalist.

„Cu o durere imensă, familia anunță că Igor ne-a părăsit în această noapte. A vrut să vă lase acest mesaj de rămas-bun, pe care îl împărtășim conform dorinței sale:

«Această călătorie minunată, ca orice meci, a ajuns la fluierul final. Este greu să găsesc cuvinte care să poată explica acest lucru. Singurul lucru pe care îl pot face este să-i mulțumesc marii și minunatei mele familii, pe care am adorat-o.

Tuturor oamenilor care m-au iubit și mi-au fost alături, tuturor suporterilor echipelor la care am jucat, pentru afecțiunea și dragostea pe care mi le-au arătat mereu și pe care le-am oferit și eu în totalitate. Sperând că este un pe curând și nu un adio».

Pentru cei care vor să-i aducă un ultim omagiu, începând de astăzi, de la ora 15:00, trupul său se va afla la camera funerară Frongillo, din cimitirul Cecina, Via della Rimembranza”.

Igor Protti a fost unul dintre atacanții importanți ai fotbalului italian din anii ’90 și 2000. Acesta s-a remarcat mai ales la Bari și Livorno, două cluburi de care numele său a rămas puternic legat.

La Bari, Protti a avut cel mai bun sezon al carierei în Serie A. În stagiunea 1995-1996, a devenit golgheterul campionatului, cu 24 de goluri, deși echipa a retrogradat la finalul sezonului, conform sport.sky.it.

Legătura cea mai puternică a avut-o însă cu Livorno. Revenit la club în 1999, Protti a contribuit la ascensiunea echipei din Serie C până în Serie A și a devenit un simbol pentru oraș.

Protti și Dario Hubner sunt singurii jucători care au câștigat titlul de golgheter în Serie A, Serie B și Serie C1.

230 de goluri
a marcat Igor Protti în 607 meciuri, pentru Rimini, Livorno, Messina, Bari, Lazio, Napoli și Reggiana. În Serie B, a marcat 100 de goluri în 263 de meciuri, iar în Serie A a înscris de 48 de ori în 144 de partide

Mai multe cluburi din Italia au transmis mesaje emoționante după moartea lui Igor Protti

Napoli, unul dintre cluburile pentru care a evoluat Igor Protti, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea fostului atacant italian. Protti a jucat pentru formația de pe „Diego Armando Maradona” în sezonul 1997-1998.

„Președintele Aurelio De Laurentiis, conducătorii, echipa și întreaga familie SSC Napoli sunt alături de cei îndurerați de dispariția lui Igor Protti, un simbol extraordinar și un golgheter de neuitat al fotbalului italian.

A luptat până la final cu spiritul său curajos, arătând un atașament impresionant față de viață și față de familia sa. Ciao, Igor”.

A murit Igor Protti Fostul golgheter din Serie A, Serie B și Serie C1, răpus de cancer » Ce mesaj a ținut să fie transmis după decesul său A murit Igor Protti Fostul golgheter din Serie A, Serie B și Serie C1, răpus de cancer » Ce mesaj a ținut să fie transmis după decesul său

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a transmis, la rândul său, un mesaj după moartea lui Protti, care a fost aproape să ajungă la clubul milanez în anii ’90.

„FC Internazionale Milano își exprimă regretul pentru dispariția lui Igor Protti, un mare jucător al fotbalului italian, golgheter în Serie A, Serie B și Serie C1”.

Protti a fost aproape de un transfer la Inter după sezonul 1995-1996, când a terminat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Serie A, deși Bari a retrogradat.

Mutarea a căzut pentru că Inter nu a reușit să-i facă loc în lot, pentru că Ivan Zamorano nu a mai plecat de la club, iar fostul atacant italian a ajuns în cele din urmă la Lazio.

Lazio a transmis, de asemenea, un mesaj după moartea fostului atacant.

„S.S. Lazio transmite condoleanțe după dispariția lui Igor Protti, atacant al echipei între 1996 și 1997, un adevărat exemplu de tenacitate și pasiune.

Golgheter în Serie A, Serie B și Serie C, a cucerit tribunele și a marcat goluri de neuitat, inclusiv reușita decisivă din derby. A fost un exemplu pe teren și a rămas un exemplu prin felul în care și-a dus lupta cu boala.

În acest moment de durere profundă, clubul este alături, cu afecțiune, de familia sa”.

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