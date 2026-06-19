Neymar, lăsat la hotel Lovitură pentru starul Braziliei! Ratează și al doilea meci de la Mondial

Neymar (34 de ani) va rata și al doilea meci al Braziliei la Campionatul Mondial.

Brazilia - Haiti va avea loc sâmbătă, de la 03:30 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Neymar nu a mai evoluat pentru Selecao din octombrie 2023, după o accidentare gravă la genunchi. Rechemat de Ancelotti pentru Mondial, starul se confruntă din nou cu probleme medicale, de această dată la gambă.

Neymar nu va juca în Brazilia - Haiti

Neymar nu s-a aflat în lotul Braziliei pentru meciul disputat pe 14 iunie, 1-1 cu Maroc, în grupa C a turneului final.

Acum, starul lui Santos nu va face deplasarea împreună cu restul echipei pentru duelul cu Haiti, care va avea loc la Philadelphia. Rămâne la hotelul naționalei și continuă pregătirea pe cont propriu.

Neymar a rămâne în New Jersey pentru a-și optimiza faza finală a procesului de recuperare. Confederația Braziliană de Fotbal

Neymar s-a întors marți pentru prima dată pe terenul de antrenament, efectuând exerciții cu preparatorul fizic. Miercuri, s-a alăturat coechipierilor săi pentru câteva momente, fiind aplaudat de aceștia la intrarea pe teren, scrie AP.

138 de goluri a produs Neymar în cele 128 de meciuri disputate în tricoul Braziliei. A marcat de 79 de ori (golgheter all-time al reprezentativei) și a livrat 59 de pase decisive

Miercuri, fotbalistul le-a dat speranțe reporterilor prezenți la antrenamentul Braziliei, întrebându-i: „V-a fost dor de mine?”. Ar putea reveni pe teren la partida cu Scoția, având în vedere că perioada de 2-3 săptămâni de absență estimată la finalul lunii mai s-a încheiat.

Brazilia și Scoția se vor întâlni joi, pe 25 iunie, la Miami.

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